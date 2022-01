USA neodpovedali kladne na hlavnú požiadavku Moskvy: Kremeľ nevidí dôvod na optimizmus, na ťahu je Putin

Americká reakcia dáva priestor na začatie vážneho dialógu, ale iba o druhoradých otázkach, nie o zásadných problémoch, dodal šéf ruskej diplomacie. Americký veľvyslanec v Moskve John Sullivan postúpil ruskej diplomacii písomnú odpoveď Washingtonu na požiadavku Moskvy ohľadom poskytnutia bezpečnostných záruk v stredu večer.

"Na hlavnú otázku v tomto dokumente nie je pozitívna reakcia. Hlavným bodom je náš jasný postoj k neprípustnosti ďalšieho rozširovania NATO na východ a rozmiestnenia útočných zbraní, ktoré by mohli ohroziť územie Ruskej federácie," uviedol Lavrov. Americká odpoveď podľa neho však dáva priestor na začatie rozhovoru o vedľajších otázkach.

O ďalších krokoch rozhodne Putin

O ďalších krokoch Moskvy rozhodne prezident Vladimír Putin. Podľa hovorcu ruskej hlavy štátu to vyzerá, že Washington nezohľadnil hlavné bezpečnostné požiadavky Ruska. Kremeľ teda nevidí dôvody pre optimizmus. Moskva však nechce robiť predčasné závery, uviedol kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, podľa ktorého obe strany majú záujem na pokračovaní v dialógu.

Rusko podľa neho potrebuje čas na analýzu odpovede USA a NATO, napísala agentúra TASS. "Reakciu nebude nikto nijako zvlášť naťahovať, ale bolo by naivné očakávať ju na druhý deň," uviedol Peskov a dodal, že Západu trvalo zhruba mesiac, kým na ruské návrhy odpovedal. Putin už odpovede čítal, povedal novinárom Peskov, ktorý súčasné napätie prirovnal v mnohých ohľadoch k studenej vojne.

Rusko v návrhu, predloženom Spojeným štátom v polovici decembra, požadovalo od Američanov, aby zaručili, že nepripustia ďalšie rozšírenie NATO na východ, ukončia vojenskú spoluprácu s bývalými sovietskymi republikami, stiahnu z Európy jadrové zbrane a nerozmiestnia tam žiadne útočné zbrane, ktoré by mohli ohroziť Rusko. Ruskí predstavitelia opakovane hovorili, že očakávajú od USA písomnú a podrobnú odpoveď.

Washington podľa stredajšieho vyhlásenia šéfa americkej diplomacie Antonyho Blinkena dal jasne najavo, že nemieni rokovať o požiadavke, aby sa jednotky NATO a zbrane stiahli z východu Európy a aby sa Západ zaručil, že sa Ukrajina nepripojí k NATO. Vyjadril ale ochotu debatovať o ďalších bodoch, ako je kontrola zbrojenia či opatrenia na budovanie dôvery.

Dnešná reakcia Kremľa ukázala, že Rusko neodmieta odpovede USA a NATO bez rozmyslu a nezatvára dvere diplomacii, poznamenala agentúra Reuters. Agentúra AP označila komentáre ruských predstaviteľov za vyhýbavé, čo podľa nej odráža skutočnosť, že to bude Putin, kto osobne určí budúce kroky Ruska. Ten už skôr varoval, že nariadi bližšie nešpecifikované "vojensko-technické opatrenia", pokiaľ Západ odmietne zohľadniť ruské požiadavky, napísala AP.

Ukrajina sa podľa Medvedeva stala nástrojom NATO a USA v ich tlaku na Rusko

Tlačové agentúry dnes tiež citujú bývalého ruského prezidenta a premiéra Dmitrija Medvedeva, ktorý v súčasnosti pôsobí ako podpredseda ruskej bezpečnostnej rady. Ten ešte pred vyjadrením Lavrova a Peskova novinárom okrem iného povedal, že Ukrajina sa stala "nástrojom" NATO a Spojených štátov v ich "geopolitickom tlaku na Rusko". Prípadný konflikt medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou označil za "najdramatickejší a katastrofický scenár".

Hovorca ruskej diplomacie Alexej Zajcev dnes zopakoval, že Rusko, ktoré v roku 2014 anektovalo ukrajinský Krym a podporilo povstanie separatistov na východe Ukrajiny, nemá v úmysle na nikoho zaútočiť a že aj len pomyslenie na vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou je "neprijateľné". "Zjavné vojenské napätie by sa znížilo, keby NATO stiahlo svoje sily z východoeurópskych krajín. To je to, na čo vyzývame," vyhlásil podľa agentúry Reuters.

Riaditeľ odboru kontroly zbrojenia ministerstva zahraničia Vladimir Jermakov súčasne varoval, že kríza okolo jadrových zbraní medzi Washingtonom a Moskvou je nevyhnutná, pokiaľ nebudú prijaté dohody, ktoré zabezpečia obmedzenie a predvídateľnosť v tomto ohľade. NATO je podľa neho schopné rýchlo rozvinúť jadrové sily v Európe, ktoré môžu zasiahnuť aj strategické ciele v Rusku. "Prioritou je dosiahnuť principiálne porozumenie, že problémy v tejto oblasti treba urýchlene riešiť. V opačnom prípade sú nové 'raketové krízy' nevyhnutné," povedal. "Trváme na tom, že 'spoločné jadrové misie NATO' musia byť okamžite zastavené, všetky americké jadrové zbrane vrátené na územie USA a infraštruktúra, ktorá umožňuje zaistiť ich rýchle nasadenie, musí byť zlikvidovaná," ​​zdôraznil.