Cesta do Európy bude pre turistov peklom: Experti varujú, toto opatrenie musíte zrušiť!

DOVER - Správca britského prístavu Dover nalieha na politikov, aby sa dohodli na nových kontrolách, ktoré by boli pre turistov a prepravcov menej rušivé. Podľa nových pravidiel by totiž každý cestujúci musel vystúpiť z vozidla, aby podstúpil biometrické kontroly. Prechod cez hranice by sa tým pádom značne predĺžil.

Ľudia, ktorí cestujú na európsky kontinent, musia čeliť chaosu v britskom prístave Dover. Problematická situácia bude trvať dovtedy, kým sa Európska únia nedohodne na nových hraničných pravidlách, informuje Daily Mail. Tie majú vstúpiť do platnosti už tento rok. Varovanie prišlo od zamestnancov prístavu, ktorí vyzvali ministrov, aby sa snažili dohodnúť s Bruselom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Správa prístavu Doug Bannister varoval pred potenciálnymi obmedzeniami pre turistov a dopravcov, ktoré vstúpia do platnosti po zavedení nových pravidiel na jeseň tohto roku. Keďže nový systém bude vyžadovať kontroly identity, čo by znamenalo, že každý cestujúci v aute či kamióne by musel vystúpiť zo svojho vozidla, prechod cez hranice by tým pádom trval oveľa dlhšie.

Súčasné kontroly

V súčasnosti si turisti a dopravcovia nechávajú skontrolovať pasy pohraničnou colnou strážou len cez okná auta, čím sa zabezpečuje plynulý chod dopravy. Na zvládnutie nových kontrol by Dover potreboval novú infraštruktúru. Európska únia však ešte musí objasniť detaily politiky známej ako "systém vstup/výstup" a rozsah potrebných kontrol. Momentálne neexistuje žiadna technológia, ktorá by dokázala naskenovať tvár, pas a identifikačné údaje, ako sú odtlačky prstov každého cestujúceho bez toho, aby opustil vozidlo.

Bannister sa vyjadril, že "Británia má ešte deväť mesiacov na to, aby navrhla nejaký prijateľný systém identifikácie a poskytla financie na budovanie lepšej infraštruktúry. Zdá sa mi, že máme príliš málo času na splnenie všetkých cieľov. Kľúčové budú rozhovory v rámci EÚ, ako aj dialóg medzi Veľkou Britániou a Francúzskom". Ak sa nenájde žiadne riešenie, Británia by sa mohla dostať do značných problémov v oblasti turizmu a prepravy tovaru do Európskej únie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Vzhľadom na vysokú frekvenciu dopravy nemôžem súhlasiť s názorom, že ľudia budú z áut vystupovať. Bolo by to veľmi nebezpečné a tvorili by sa kilometrové kolóny," myslí si Bannister. Nové pravidlá by navyše neovplyvnili len samotný Dover, ale aj iné prístavy v oblasti Lamanšského prielivu a v neposlednom rade aj Eurotunel spájajúci Veľkú Britániu a Francúzsko.

Len samotný Dover spracuje každý rok náklad v hodnote viac ako 171 miliárd eur. Narušenie dodávateľských reťazcov by zasiahlo automobilový priemysel, ktorý je závislý na plynulom toku tovaru a po brexite by mohol ohroziť imidž Británie ako globálneho aktéra na medzinárodnej scéne. Tamojšie ministerstvo dopravy už skôr uviedlo, že vláda sa bude snažiť dosiahnuť konštruktívnu odpoveď s minimálnym zásahom kontrol na hraniciach.

Ak sa kontroly zavedú do praxe, bude na Francúzsku, ako sa s tým vysporiada, aj keď tu bude platiť právo EÚ. Letiská do tejto problematiky nespadajú, pretože pasové kontroly sú už vybavené takýmito druhmi kontroly. Situácia sa ale komplikuje, pretože vzťahy medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom boli v posledných mesiacoch napäté. Francúzsky prezident Emmanuel Macron bol obvinený z toho, že zakázal vstup britským turistom do Francúzska pre obavy zo šírenia variantu omikron. Zákaz už medzičasom odvolal.