Mladá youtuberka podceňovala očkovanie, sama skončila na JIS-ke: Prišiel ťažký covid a sype si popol na hlavu!

Myslela som si, že to vyležím v posteli, tvrdí Kate

Kate nie je na portáli YouTube rozhodne žiadnym nováčikom, prvé video na túto platformu pridala už pred ôsmimi rokmi a po príchode pandémie si myslela, že mladí v jej veku rozhodne nepatria do ohrozenej skupiny. Opak bol pravdou. "Trochu som frfľala, že mladí majú teraz obmedzený život. Predstavovala som si, že keď sa s koronavirusom stretnem, tak si dva-tri dni poležím a budem v pohode. Z toho dôvodu som nebola zaočkovaná," tvrdí v silvestrovskom videu, ktoré youtuberka zdieľala s fanúšikmi.

Galéria fotiek (3) Zdroj: YouTube/Kate Wednesday

Doma zostať nemohla, stav sa zhoršil príliš rýchlo

Krátko pred Štedrým dňom totiž mala s covidom veľmi nepríjemnú skúsenosť ona sama, a to až tak, že skončila v nemocnici na kyslíku! "Za desať dní doma som sa dostala do stavu, že som vracala aj vodu s džusom. Prekašľala som celú noc, cítila som bublinky na pľúcach," pokračuje mladé dievča, ktoré sa dokonca v nadpise videa nazvala "neveriacou Katkou".

Z nemocnice odísť nechcela, príliš sa bála smrti

Mladá internetová hviezda sa nechcela po príchode do nemocnice vrátiť domov, mala totiž veľký strach z ďalšieho priebehu choroby. Sanitka ju totiž priviezla s ťažkým zápalom pľúc do nemocnice v Hradci Králové. "Modlila som sa, aby ma neposlali domov, pretože som sa bála, že by som mohla zomrieť," popisuje.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/AP

Prvotná liečba nezabrala

Kate po príchode do nemocnice dostala kvapkaciu infúziu a kyslíkovú masku. Tá jej však po dvoch dňoch v nemocnici prestala stačiť a lekári museli urobiť obávané rozhodnutie - presun na JIS-ku (jednotka intenzívnej starostlivosti, pozn. red.), kde ju už čakal kyslík zavedený priamo do nosu pod vysokým tlakom.

Poklona lekárom a predovšetkým sestrám

"Ten prúdil rychlosťou štyrodsať litrov za minútu. Predtým som mala dva až osem litrov kyslíka za minútu, to bolo také príjemné fúkanie. Ale tych štyridsať litrov, to bolo ako dva fény do nosa. Kto to nezažil, nevie si to predstaviť. Pokiaľ som mala rýchly kyslík, skoro som nespala. Zdriemla som si maximálne na hodinu. Keď som sa prebudila, vôbec som nevedela, čo sa deje, prečo je tam taký hluk, preč sa nedajú tie "fény" vypnúť," posťažovala sa youtuberka. Tá si až s odstupom času uvedomuje, ako sa lekári a sestry v záujme záchrany jej života obetovali. "Nikdy som si neuvedomila, čo tá práca obnáša," sype si popol na hlavu Kate.

"Lekári sú mozgami celej liečby, predpisujú lieky, majú zodpovednosť, ale tí, ktorí vám vylievajú moč o tretej poobede a o tretej ráno, ktorí sa o vás 24/7 starajú, sú zdravotné sestry. Všetkým, ktorí pracujú ako zdravotníci, by som chcela veľmi pekne poďakovať," dodala mladá žena vo videu.