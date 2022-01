Kuriózny prípad z Česka: Muž si neprebral smútočné oznámenie, zachránilo mu to život!

Celý príbeh, na ktorý upozornil portál novinky.cz, začal tým, že partia kamarátov dala mužovi do schránky smútočný oznam o úmrtí ich priateľa. Jeden z nich si však všimol, že ten sa aj na druhý deň nachádza v schránke a začalo mu to vŕtať v hlave. Senior, ktorý si poštu neprevzal, bol totiž aktívny muž.

Zdroj: Getty Images

Začal tak bleskovo konať, zatelefonoval niekoľkým známym a nakoniec kontaktoval aj políciu. Tá po otvorení bytu našla muža už v žalostnom stave. Senior totiž už štvrtý deň ležal v posteli s ťažkým covidovým zápalom pľúc a nebol schopný sám si privolať pomoc.

Zdroj: SITA/Zoltan Balogh/MTI via AP

Po prevoze do nemocnice musel byť uvedený do umelého spánku a lekári v Litomyšli mu nedávali veľké šance. Prišlo však príjemné prekvapenie. „Je to bojovník a prekvapivo sa dostal z najhoršieho. Jeden z lekárov si dokonca starého pána vzal na niekoľko dní k sebe domov,“ prezradil jeden z priateľov chorého muža. Ten aj vďaka tomu rýchlo nabral zasa silu.