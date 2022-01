VIDEO Nová zbraň proti KORONAVÍRUSU! Takto ľahko ho dokážu identikovať na školách

Čierny labrador Huntah a zlatý retríver Duke sú dva policajné psy, ktoré dokážu rozpoznať pach vírusu usadeného na rôznych povrchoch. Keď niečo zacítia, posadia sa na znak toho, že v priestor je kontaminovaný. "Psy navštívia školy vo štvrtiach Freetown, Lakeville a Norton", informovala televízia WBZ.

COVID-Sniffing Police K-9s In Bristol County Are First In Country

Good luck and God bless to FCapt. Paul Douglas + K9 Huntah, and Officer Theodore Santos + K9 Dukehttps://t.co/IxYRCafqXg#BackTheBlue #ThinBlueLine #dog #K9 #police #military #WaronDrugs #LivePD pic.twitter.com/ZksAoI20Kw