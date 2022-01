Manželke prezidenta sa mal dovolať anonym: Šokujúce odhalenie o Emmanuelovi Macronovi?!

Obsah telefonátu bol viac ako zarážajúci. Anonym sa v ňom nepriamo vyjadril, že manžel Brigitte Macronovej a súčasný prezident Francúzska Emmanuel Macron je homosexuál. "Viem, že váš manžel je práve v tejto chvíli so svojím milencom," znelo v telefóne. Informácie vyšli na povrch v politickom komentári Nicolasa Prisetta v novom dokumente na stanici BFM pod názvom "In the Hell of the Presidential Campaigns" (Peklo prezidentských kampaní). V dokumente sa okrem iného uvádza aj to, že Macronová sa v skutočnosti narodila ako muž.

Prominentný manželský pár budú veľkú pozornosť už od začiatku svojho vzťahu. Dvojica sa zoznámila v roku 1993, keď mal Emanuel len 15 rokov a Brigitte 39. Do oka si padli na strednej škole v meste Amiens. Brigitte sa neskôr rozviedla, z prvého manželstva má tri deti. Senátor a člen Macronovej politickej strany En Marche François Patriat potvrdil, že Macronová ostala po anonymnom telefonáte zdesená. "Uvedomujete si, čoho sú ľudia schopní? Po tom telefonáte som bola smutná a zároveň šokovaná. Svojho manžela milujem a určite nepožiadam o rozvod pre jeden anonym," vyjadrila sa prvá dáma.

Budovanie vzťahu

Spočiatku to bol románik, ktorý vyvolal obrovský škandál. Vekový rozdiel 34 rokov a navyše vzťah so stredoškolskou učiteľkou, ktorá sa následne rozviedla s manželom Andrém-Louisom Auzièrom, bol pre bulvár ako voda na mlyn. Lekári požiadali ešte vtedajšiu pani Auzièreovú, aby sa s Emmanuelom nestretávala, kým nedovŕši vek 18 rokov. "Nemôžem vám to sľúbiť," povedala vraj vtedy. Emmanuel odišiel na vysokú školu do Paríža, no ani zmena prostredia ich od seba neodtrhla. Stretávali sa až dovtedy, kým sa Brigitte nerozviedla. Dvojica má medzi sebou silné puto do dnešného dňa. Prezident Macron vo svojej knihe a politickom manifeste Revolution opisuje tento vzťah ako "často zatajovaný prejav lásky, ktorý mnoho ľudí nedokáže a ani nevie pochopiť".

Právnici Macronovej už vo veci začali konať. V dokumente sa spomína, že Brigitte je transgender žena, kolovali teórie, že na ženu má až príliš upravené vlasy, priveľa mejkapu a podľa niektorých aj priveľmi prekrížené nohy, keď sedí. Všetko však nasvedčuje tomu, že ani takéto tvrdenia nepoškodia popularitu Emmanuela Macrona, ktorý bude v prezidentských voľbách najhorúcejším kandidátom. Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky Ipsos-Sopra Steria by získal v prvom kole 26 percent hlasov, zatiaľ čo jeho súperka Marine Le Penová 17 percent.