Situácia v Kazachstane je zložitá: Mŕtvi ležia na uliciach! Strieľajte bez varovania, vyzval prezident

"Streľba v oblasti pri námestí Republiky v Almaty neutícha. Sú mŕtvi. Ležia priamo na ulici. Je vidieť niekoľko rozstrieľaných áut, prinajmenšom v dvoch z nich sú telá," vyhlásil spravodajca TASS s tým, že v ďalších častiach mesta panuje dnes ráno relatívny pokoj, výstrely zaznievajú len zriedkavo. Na námestí sú podľa spravodajcov agentúry Reuters vojaci a obrnené transportéry, o pár stoviek metrov ďalej videli mŕtvolu v ťažko poškodenom civilnom aute.

This is what it is like in #Almaty tonight #Kazakhstan pic.twitter.com/L5KfehIrQf

Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v piatok oznámil, že bezpečnostným zložkám dovolil, aby do "teroristov" bez varovania strieľali ostrými nábojmi. Informovala o tom agentúra AP. Tokajev počas svojho prejavu odvysielaného televíznymi stanicami opäť obvinil "teroristov" a "militantov" z rozsiahlych nepokojov, ktoré v krajine vypukli v reakcii na zvýšenie cien pohonných látok. "Tí, ktorí sa nevzdajú, budú zlikvidovaní," povedal Tokajev s tým, že bezpečnostným zložkám dovolil zabíjať.

"Zo zahraničia sa ozývajú výzvy na rokovania a mierové riešenie. Sú to nezmysly. Ako môžeme rokovať so zločincami, s vrahmi? Máme dočinenia s ozbrojenými a vycvičenými banditmi... takže ich treba zlikvidovať," povedal Tokajev v rámci svojho tretieho verejného prejavu v uplynulom týždni, píše agentúra AFP.

Zdroj: SITA/Yevgeny Biyatov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

Na najväčšie kazašské mesto Alma-Ata podľa Tokajeva zaútočilo "20.000 banditov", ktorí mali "jasný plán útoku". Kazašský prezident poďakoval vedúcim predstaviteľom Ruska, Číny a Turecka za ich podporu, pričom "osobitne poďakoval" ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za vyslanie vojenských jednotiek s cieľom potlačiť nepokoje.

Počas "špeciálnych operácií" bezpečnostných síl bolo v Kazachstane zadržaných približne 3000 ľudí, 26 osôb označovaných úradmi za "zločincov" bolo "zlikvidovaných" a ďalších 18 ich bolo zranených. Informovala o tom v piatok tlačová služba kazašského ministerstva vnútra.

Ako v piatok dodala agentúra Interfax, všetky budovy miestnych úradov v Kazachstane sú už pod ochranou orgánov činných v trestnom konaní. V mnohých lokalitách sa údajne vytvorili "oddiely domobrany", ktorých členovia-dobrovoľníci pomáhajú poriadkovým silám obnoviť a "chrániť ústavný poriadok".

Z viacerých lokalít podľa Interfaxu hlásia pogromy a rabovanie. Situácia v Alma-Ate je stále zložitá. "Teroristi" tam "vzdorujú bezpečnostným silám", ktorých "protiteroristická operácia pokračuje", povedal pre Interfax námestník primátora mesta Akim Jeržan Babakumarov.

Potvrdil, že vo štvrtok došlo v oblasti Námestia republiky k zhoršeniu situácie. "Teroristi kladú tvrdý odpor," povedal Babakumarov. Skupina vzbúrencov sa podľa Interfaxu zabarikádovala v budove televízneho kanálu Mir v Alma-Ate.

Podľa ministerstva vnútra pri zásahoch proti demonštrantom zahynulo 18 príslušníkov bezpečnostných zložiek a 748 ich bolo zranených. Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v piatok potvrdil, že do Kazachstanu začali prichádzať jednotky zjednoteného mierového kontingentu vojsk Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), aby "pomohli dať všetko do poriadku".

The first #Russian units from the #CSTO arrived to intervene in Kazakhstan. Meanwhile, there is a real massacre in #Almaty



The military firing indiscriminately at people, reported wounded and casualties. pic.twitter.com/iJnBSA1ILt

— NEXTA (@nexta_tv)

January 6, 2022