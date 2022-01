Počas nepokojov v Kazachstane zatkli už vyše 5000 ľudí: O život prišli desiatky ľudí

Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západu krajiny rozšírili aj do ďalších oblastí a lokalít. Ekonomické požiadavky vzápätí vystriedali požiadavky politické. Od 5. januára však začali pokojné protesty – najmä v metropole Alma-Ata – prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží.

Zdroj: SITA/Vladimir Tretyakov/NUR.KZ via AP

Ministerstvo v nedeľu spresnilo, že zadržaných a zatknutých bolo 5135 osôb. Súdne orgány začali vyšetrovanie rozličných trestných činov. Minister vnútra Jerlan Turgumbajev v spravodajskej televízii Chabar 24 uviedol, že za tento relatívne krátky čas prudkej revolty bolo zničených vyše 100 nákupných stredísk a budov bánk a okolo 400 motorových vozidiel, väčšinou policajných áut.

The Presidential Palace in #Kazakhstan has been destroyed by protestors.