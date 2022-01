VIDEO Úrazy pri nepokojoch v Kazachstane utrpelo vyše 1000 ľudí: Reaguje aj minister Korčok

Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) vo štvrtok už vyslala do Kazachstanu prvé jednotky na žiadosť kazašskej vlády, ktorá požiadala alianciu vedenú Ruskom o pomoc pri potlačení narastajúcich nepokojov, píšu agentúry TASS a AFP.

Slovensko sleduje vývoj aktuálnej situácie v Kazachstane, v ktorom protesty proti vysokým cenám pohonných látok prerástli do násilia, s veľkým znepokojením. Občania Slovenska nachádzajúci sa v Kazachstane však podľa doposiaľ dostupných informácií neutrpeli počas nepokojov nijaké zranenia. Vo štvrtok to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

I am very concerned over the recent developments in #Kazakhstan 🇰🇿. Violence is never an appropiate response to resolve problems. I call for immediate de-escalation & dialogue.