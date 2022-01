V Kazachstane malo zomrieť až 164 ľudí: Ministerstvo tvrdí, že išlo o technickú chybu

Vo vyhlásení pre spravodajský web Orda.kz rezort zdravotníctva spresnil, že údaje o najmenej 164 obetiach sa objavili na kanáli Telegram, ktorý prevádzkuje ministerstvo informácií a sociálneho rozvoja. To označilo zverejnenie údajov o obetiach ako "technickú chybu". Rozhlasová stanica Azattyk, ktorá je kazašskou redakciou Rádia Sloboda (RFE/RL), medzičasom informovala, že medzi obeťami nepokojov sú aj tri deti: 11- a 15-roční tínedžeri a štvorročné dievča. Oficiálne úrady potvrdili smrť dvoch detí.

Zahraničné tlačové agentúry predtým v nedeľu s odvolaním sa na najnovšiu štatistiku kazašských úradov informovali o najmenej 164 obetiach násilných protestov, ktoré tento týždeň vypukli v Kazachstane. Z toho len v samotnej Alma-Ate – najväčšom meste tejto stredoázijskej krajiny – údajne zahynulo 103 osôb. Z týchto údajov však nebolo jasné, či sa týkajú len obetí z radov civilného obyvateľstva, alebo či sú do tohto počtu zarátaní aj príslušníci bezpečnostných zložiek, komentovala agentúra AP.

Ministerstvo vnútra pôvodne informovalo o 18 zabitých príslušníkoch bezpečnostných zložiek, neskôr túto bilanciu upravilo na 16. Kazašské úrady v nedeľu podvečer (SEČ) uviedli, že počas nepokojov bolo zadržaných 5969 ľudí. Medzi zadržanými sú údajne aj cudzinci. V súvislosti s tým sa "začalo 125 predbežných vyšetrovaní skutkových okolností vrážd, násilia voči vládnym predstaviteľom, lúpeží, chuligánstva a krádeží," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.

Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západnej časti územia štátu rozšírili aj do ďalších oblastí a lokalít. Ekonomické požiadavky vzápätí vystriedali požiadavky politické. Od 5. januára začali pokojné protesty prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží. Veľmi výbušná bola najmä situácia v Alma-Ate.

Zdroj: SITA/AP

Jednotky ODKB budú v Kazachstane do úplnej stabilácie situácie

Veliteľ jednotiek Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) vyslaných do Kazachstanu, generál Andrej Serďukov, v nedeľu vyhlásil, že mierové sily ODKB zostanú v Kazachstane, kým "sa situácia úplne nestabilizuje". Podľa agentúry Interfax tiež uviedol, že jednotky ODKB už ukončili svoje rozmiestňovanie na území Kazachstanu, začali plniť pridelené úlohy, pričom - okrem iného - chránia aj dôležité vojenské a vládne zariadenia v metropole Alma-Ata.

Táto misia sa koná na základe žiadosti kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva. Rusko, ktoré do stredoázijskej republiky, vyslalo najpočetnejší kontingent, označuje túto misiu za "mierotvornú", kazašská opozícia však hovorí o invázii. Interfax spresnil, že Rusko vyslalo do misie ODKB jednotky leteckých výsadkárov a pôsobí tam už aj operatívny štáb na čele so zástupcom náčelníka spojeného štábu ODKB.

Serďukov v telefonáte, ktorý v nedeľu absolvoval s generálnym tajomníkom ODKB Stanislavom Zasom, okrem iného potvrdil aj to, že ruské vojenské letectvo prepraví z Kazachstanu tých občanov Ruskej federácie, ktorí vyjadrili želanie vrátiť sa do vlasti. Interfax dodal, že počas víkendu bolo do Moskvy z Kazachstanu prevezených viac ako 1400 ľudí.

Ministerstvo zahraničných vecí dodalo, že záujem o prepravu do Ruska prejavilo celkovo asi 1600 ľudí. Ide najmä o občanov Ruskej federácie, ale aj Kazachstanu či Bieloruska. Letisko v Alma-Ate je pod plnou kontrolou ruských výsadkárov, oznámilo v piatok ruské ministerstvo obrany. Situácia v Kazachstane sa vyhrotila 2. januára, keď sa v meste Žanaozen na západe krajiny začali zhromaždenia proti prudkému zvýšeniu cien skvapalneného plynu. Tie potom prerástli do masívnych protestov po celej krajine s ekonomickými a politickými požiadavkami.

Situácia sa ešte viac vystupňovala 4. a 5. januára, keď v Alma-Ate došlo k stretom demonštrantov s bezpečnostnými silami. Objavili sa správy o obetiach na životoch a zranených. Prezident Tokajev následne 5. januára odvolal vládu a postupne pristúpil aj k ďalším personálnym zmenám. V krajine platí výnimočný stav.

Súčasťou personálnych zmien bolo aj odvolanie dlhoročného prezident Nursultana Nazarbajeva z postu šéfa bezpečnostnej rady, ktorej sa ujal Tokajev. Nazarbajevov tím vydal v nedeľu vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že exprezident sa funkcie vzdal dobrovoľne, nebol odvolaný.

Situácia je podľa úradov stabilizovaná

Situácia v Kazachstane v súvislosti s nepokojmi, ktoré v krajine minulý týždeň vypukli po protestoch proti vysokým cenám pohonných látok, je stabilizovaná. V pondelok to oznámil tlačový odbor kazašského Výboru pre národnú bezpečnosť (KNB), informovala agentúra TASS.

"Situácia v Kazašskej republike je k 10. januáru stabilizovaná a pod kontrolou," uvádza sa vo vyhlásení KNB. Výbor ďalej uvádza, že podľa operatívnych štábov sa podarilo eliminovať "teroristickú hrozbu a boli oslobodené všetky administratívne objekty v mestách Alma-Ata, Kyzylorda, Taldykorgan a Taraz, ktorých sa zmocnili teroristi".

Kazašské úrady okrem toho v pondelok informovali, že počas nepokojov zatkli v krajine takmer 8000 ľudí. Kazašská vláda nepokoje označila za útok "teroristických skupín", a zároveň vyjadrila nespokojnosť s tým, ako zahraničné média pokryli udalosti, ktoré sa v krajine minulý týždeň odohrali, píše agentúra AFP.

Správy zahraničných médií podľa kazašského ministerstva zahraničných vecí "vytvorili falošný dojem, že kazašská vláda sa zamerala na pokojných protestujúcich". AFP zároveň informovala, že v najväčšom meste krajiny Alma-Ata v pondelok po päťdňovom výpadku opäť obnovili internetové spojenie a miestne a zahraničné portály sa sú opäť dostupné.