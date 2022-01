Tak toto je gól! Do Ruska dorazila zásielka nových vozidiel: FOTO Veď to sú kocky ľadu

VLADIVOSTOK – Doslova mrazivá zásielka dorazila nedávno do ruského prístavu Vladivostok. Desiatky nových áut boli pokryté hrubou vrstvou slaného ľadu a to tak výrazne, že ak by ste nevedeli, že na palube sú práve vozidlá, zrejme by ste to na prvý pohľad ani nespoznali. Na rad tak prišlo rozmrazovanie.

Nákladná loď Sun Rio prevážala tovar, ktorý tvorili najmä autá z Japonska a do Vladivostoku dorazila koncom decembra. Ako upozornil ruský portál vl.ru, plavidlo vyrazilo z Južnej Kórey s nákladom nových aj zánovných vozidiel japonských značiek. Autá boli na otvorenej palube a zimné Japonské more sa tak na nich mohlo doslova vyblázniť. A tak sa aj stalo. Do Ruska totiž dorazili autá pokryté hrubou vrstvou zamrznutej slanej morskej vody. A to až do takej miery, že menej pozorné oko by v týchto "kockách ľadu" malo problém rozoznať konštrukciu auta.

Kapitán lode pre ruský portál vysvetlil, že podobné plavby nie sú výnimočné, no rýchlosť vetra bola teraz predsa len o niečo vyššia. Práve ten v kombinácii s chladným vzduchom a rozbúreným morom túto ľadovú pokrývku vozidiel spôsobil.

To, v akom stave ostanú autá potom, čo je z nich ľad odstránený, je otázne. Na niektorých mali byť náporom ľadu poškodené okná, ľad sa prípadne dostal aj do interiéru. Pri rozmrazovaní sa okrem toho používajú chemické prostriedky ale často aj mechanická sila v podobe kladív a páčidiel, čo vozidlám tiež nepomáha.

Majiteľ najväčšieho miestneho autobazáru však priznal, že takéto zásielky áut nie sú v zime zasa až takou raritou. S poškodením niektorých vozidiel sa vraj počíta.

Udalosť sa pritom stala v čase, kedy svet stále bojuje s nedostatkom čipov a na nové vozidlá sa čaká niekedy aj celé mesiace.