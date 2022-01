KORONAVÍRUS V Düsseldorfe protestovalo proti obmedzeniam asi 6500 ľudí

Podľa slov policajného hovorcu mala demonštrácia pokojný priebeh, pričom jej účastníci dodržiavali pravidlo nosenia rúšok. V ostatných troch týždňoch sa v Nemecku konalo niekoľko obdobných protestov, ktoré prilákali 2000 až 4000 účastníkov. K takýmto demonštráciám dochádza napriek narastajúcemu počtu nakazených a obavám zo šírenia vysokonákazlivého koronavírusového variantu omikron, približuje DPA.

