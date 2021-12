KORONAVÍRUS Prekvapivé výsledky výskumu v JAR: Omikron posilňuje imunitu voči delte

Výskum, ktorý ešte neposúdili kolegovia experti, dospel k záveru, že u ľudí, ktorí boli nakazení omikronom, predovšetkým u zaočkovaných, sa vyvinula zvýšená imunita voči variantu delta. Do štúdie bolo zapojených 33 zaočkovaných a nezaočkovaných ľudí, ktorí sa nakazili omikronom v Juhoafrickej republike.

Autori zistili, že neutralizácia omikronu sa za 14 dní od zaradenia do výskumu zvýšila 14-násobne, a takisto zistili, že 4,4-násobne sa zvýšila neutralizácia variantu delta. "Zvýšenie v neutralizovaní variantu delta u jednotlivcov nakazených omikronom zrejme vedie k zníženej schopnosti variantu delta znovu nakaziť týchto jednotlivcov," uviedli vedci.

Omikron sa rozšíril do celého sveta

Alex Sigal, profesor z Afrického ústavu pre výskum zdravia v JAR, na Twitteri v pondelok napísal, že ak je omikron menej choroboplodný – ako to ukazujú skúsenosti z Juhoafrickej republiky, "tak to pomôže vytlačiť deltu". Podľa skoršej juhoafrickej štúdie je u ľudí nakazených omikronom menšie riziko hospitalizácie a ťažkého priebehu oproti nákaze deltou, aj keď autori tvrdia, že čiastočne to možno pripísať silnej imunite obyvateľstva.

Variant omikron, prvýkrát zistený v novembri v regióne južnej Afriky a v Hongkongu, sa rozšíril do celého sveta. Hrozí preplnenie nemocníc a narušenie cestovných plánov ľudí na tento sviatočný týždeň, pripomenula agentúra Reuters.