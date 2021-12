Zamestnanec Kongresu so zbraňou v batohu zapríčinil krátky lockdown

WASHINGTON - Polícia amerického Kongresu zatkla vo štvrtok kongresového zamestnanca po tom, ako vošiel do budovy zákonodarného zhromaždenia so strelnou zbraňou v batohu, čo viedlo ku krátkemu uzatvoreniu komplexu. Sídlo vo Washingtone nazývané Kapitol sa pritom ešte nespamätalo z tragickej vzbury spred roka, uviedla tlačová agentúra AP.

Jeffreyho Allsbrooksa (57) vzali do väzby približne štyri minúty po tom, ako vošiel do kancelárskej budovy Kapitolu s názvom Longworth House, spresnila polícia. Príslušníci bezpečnosti pri jednom z vchodov do budovy "spozorovali na röntgenovom skeneri obraz strelnej zbrane v batohu", uviedla polícia Kapitolu.

Polícia potom Allsbrooksa vystopovala. Muž pracuje v úrade vedúceho kancelárie Snemovne reprezentantov. Podľa polície Allsbrooks zabudol, že má v batohu zbraň. Nie je jasné, prečo Allsbrooksovi dovolili prejsť cez kontrolné stanovište s ručnou strelnou zbraňou v batohu. Polícia dodala, že prípad vyšetruje a "zisťuje, čo sa stalo pred spomínanými štyrmi minútami, počas nich a aj potom".

Počas incidentu vyhlásila polícia krátky lockdown

Polícia v Kapitole vyhlásila počas incidentu krátky lockdown a prikázala ostatným pracovníkom v budove, aby sa zdržiavali vo svojich kanceláriách, zamkli dvere aj okná a ak sú vo verejných priestoroch, aby si našli úkryt. Lockdown bol zrušený približne o deväť minút.

Allsbrooksa zatkli pre obvinenie z prechovávania pištole bez povolenia. Zatknutie nasledovalo po mnohých ďalších podobných prípadoch - polícia Kapitolu zaznamenala bezprecedentné množstvo vyhrážok voči zákonodarcom, o tisíce viac než pred pár rokmi. Policajný šéf Kapitolu Tom Manger v septembri v rozhovore pre AP predpovedal, že orgány budú musieť v roku 2021 vyšetrovať takmer 9000 vyhrážok proti členom Kongresu, lebo od januára do marca ich bolo hlásených vyše 4100.