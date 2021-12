Poriadna snehová búrka zasiahla aj Česko: Nová nádielka výrazne komplikuje dopravu

Husté sneženie hlásia i v Juhočeskom a Zlínskom kraji či na Vysočine. Snehové zrážky sa majú postupne presúvať z juhu na sever krajiny. Počas dňa má snežiť i v Olomouckom a Moravskosliezskom kraji. Očakáva sa, že napadne okolo 15 centimetrov nového snehu, na východe Moravy dokonca 25 centimetrov mokrého a ťažkého snehu, ktorý môže spôsobiť i lámanie stromov. Na juhu Čiech napadlo už desať centimetrov snehu, v Juhočeskom kraji je v teréne približne 170 vozidiel cestárov.

V Česku od rána vydatně sněží, místy může napadnout až 25 centimetrů. Mokrý a těžký sníh působí komplikace hlavně v dopravě, nejhorší situace je na jihovýchodní Moravě. V Brně ráno stálo MHD. Dálnice D1 je opatrně průjezdná. Silničáři nasadili veškerou dostupnou techniku. pic.twitter.com/4WnK6BhowO — ČT24 (@CT24zive) December 9, 2021

"Najintenzívnejšie to bude ráno a dopoludnia, postupne by malo sneženie zoslabnúť. Najviac snehu zrejme napadne na východe (Juhočeského) kraja," povedala Eva Plášilová z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějoviciach. V piatok sa podľa jej slov výdatnejšie sneženie neočakáva, len miestami by sa mohli vyskytnúť nejaké zrážky.

Množstvo nehôd

"Mnohé komunikácie blokujú nehody či uviaznuté vozidlá. Väčšina havárií a nehôd sa zaobišla bez závažných zranení," uviedla polícia ČR na Twitteri. Vodičov vyzvala, aby v prípade, že to nie je nevyhnutné, nejazdili a sledovali dopravné informácie.

Ranní sněžení na jihu Moravy přináší problémy řidičům. Řada komunikací je sjízdná jen s velkou opatrností, některé blokují uvízlé kamióny. Za první dvě hodiny sněžení eviduje operační středisko KŘP JmK téměř pět desítek nahlášených událostí v dopravě. Jezděte opatrně! #policiejmk — Policie ČR (@PolicieCZ) December 9, 2021

Povrch väčšiny ciest je po chemickej úprave mokrý a je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť, vyplýva z údajov zverejnených na webe Správy a údržby ciest.

Prevádzkový riaditeľ Brnianskych komunikácií Jan Klištinec uviedol, že do ulíc Brna skoro ráno vyšlo všetkých 21 posypových vozidiel. Redaktorka ČT hlásila i problémy v autobusovej doprave, konkrétne na linkách v okrese Znojmo či v okolí Brna.

Provoz na většině autobusových a trolejbusových linek se podařilo obnovit. Z původního zpoždění 30 min. se dostáváme na 15-20 min. Problémy přetrvávají v Bohunicích v ulici Lány a v Tuřanech, kde se vzpříčil kamion a komplikuje dopravu na lince 40. #DPMB #doprava #snih #kalamita pic.twitter.com/cvDlCiEiTE — DPMB (@DPMBofficial) December 9, 2021

Problémy aj v hlavnom meste

Problémy nastali i v hlavnom meste Praha a v Stredočeskom kraji. "Pre sneženie nie je na niekoľkých miestach v regióne možný bezpečný prejazd autobusov," napísala na Twitteri Pražská integrovaná doprava (PID).

Okrem situácie na cestách nastali v ČR problémy i u mobilných operátorov - spoločnosť T-Mobile hlási opakované výpadky 40 vysielačov vo viacerých oblastiach.