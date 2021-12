Západné pobrežie USA sužujú prívaly snehu: Dopravný chaos a výpadky elektriny!

Ako v pondelok podľa agentúr AP a AFP informovali miestne úrady, napadol v priesmyku Donner Pass v pohorí Sierra Nevada v štáte Kalifornia za 24 hodín meter nového snehu. Celková výška snehovej pokrývky v decembri tak dosiahla rekordných 4,9 metra. Doterajší rekord 4,6 metra pochádza z roku 1970.

For our metric friends! (sorry we forgot)



NEW DECEMBER RECORD: 492 cm



With a 24 hour official #snow total of 98.75 cm at the lab, we have smashed the previous record of 455 cm of snow in December set in 1970!



Snow rates are still heavy and we could break 508 cms today!