KORONAVÍRUS Dáta z Európy, ktoré musíte vidieť: Odhaľujú, aký vplyv má očkovanie na obyvateľov

Aby sa táto pandémia skončila, veľká časť sveta musí byť voči koronavírusu imúnna. Najbezpečnejším a najúčinnejším spôsobom, ako to dosiahnuť, je vakcína. Vakcíny sú technológiou, na ktorú sa ľudstvo v minulosti spoliehalo pri znižovaní počtu úmrtí na infekčné choroby, uvádza Our World in Data.

Najlepšia vs. najhoršia krajina v Európe

Z celej Európy je na tom z hľadiska zaočkovanosti populácie najlepšie Portugalsko. Najmenej zaočkovaných proti koronavírusu je v Bulharsku. Keď si tieto dve krajiny porovnáme, v Portugalsku z milióna obyvateľov musí byť hospitalizovaných 75, zatiaľ čo v Bulharsku až 968, píšu Novinky.cz. Najťažšie prípady s covidom a pacientov ležiacich na JIS sú v týchto dvoch štátoch takmer neporovnateľné. Portugalsko hlási cca desať pacientov na milión obyvateľov, Bulharsko 113. Za posledné dva týždne zomrelo na covid v Portugalsku v prepočte na milión obyvateľov 19 osôb, Bulharsko hlásilo 86. Ide pritom o dlhodobý trend, ktorý sa prejavuje aj v iných častiach sveta. Aj keď vás očkovanie neochráni na sto percent, zabraňuje vážnemu priebehu ochorenia COVID-19. Informovali o tom všetci výrobcovia vakcín, ako aj epidemiológovia.

Zdroj: TASR/Hendrik Schmidt/dpa via AP

Slovensko a jeho susedia

K začiatku tohto týždňa (6. december) vydal server Our World in Data informácie o zaočkovanosti jednotlivých krajín sveta za tento rok. Keď si zoberieme našich susedov z EÚ, tak najlepšie je na tom Rakúsko so 67 percentami obyvateľov, ktorí už podstúpili tri kolá vakcinácie. Môže to byť však aj výsledok toho, že sa tam od budúceho roka zavádza očkovací zákon.

Nasleduje Maďarsko, Česká republika, Poľsko a na chvoste len so 43 percentami je Slovensko. U nás nie je k dnešnému dňu zaočkovaná ani polovica populácie. V Češku je to 60 percent.