Školáčka (†11) telefonovala s kamarátmi, keď prišlo k tragédii: Osudná chyba ju stála život

Grace bola koncom mája v záhrade a sedela na hojdačke. Rozprávala sa cez videohovor so svojimi kamarátmi a nič nenasvedčovalo tomu, že sa stane niečo strašné. O pár minút ju už nikto z kamarátov nepočul. Zaplietla sa totiž do lana z hojdačky tak nešťastne, že sa začala dusiť. Na záhrade s ňou vtedy nikto nebol. V bezvedomí pri hojdačke ju objavila mama, no to bolo už neskoro. Chcela ju len požiadať, aby prebrala od kuriéra obed, ktorý im objednala.

Hneď zavolala záchranku, ktorá školáčku previezla do detskej nemocnice Alder Hey v Liverpoole. Napriek všetkému úsiliu sa lekárom ju už nepodarilo zachrániť. V nemocnici ju držali pri živote na prístrojoch päť dní, no viac sa neprebrala. Jej mozog bol už totiž mŕtvy.

Zdroj: Getty Images

V pondelok si zronená matka vypočula rozhodnutie súdu pre prečin usmrtenia z nedbanlivosti. Na pojednávaní sa riešilo, ako sa situácia odohrávala. K dispozícii bol napokon aj videorozhovor medzi kamarátmi z osudného dňa. Grace im povedala, že si vie hlavu prestrčiť cez lano a hrať sa na obesenú. Myslela to zo žartu, no po tejto vete však jej telefón ostal ležať na zemi a už sa nepohol. Jej priatelia sa vystrašili a hneď to povedali svojim rodičom, ktorí kontaktovali záchranárov. Vyšetrovanie napokon odhalilo, že za smrť Grace nenesie zodpovednosť žiadna tretia osoba. Príčinou smrti bolo podľa koronera hypoxické a ischemické poranenie mozgu v dôsledku uškrtenia.