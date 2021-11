KORONAVÍRUS Cestujúci do Británie, dajte si pozor: Od utorka sa obmedzuje vstup do krajiny

Ilustračné foto

LONDÝN - Pre cestovanie do Británie platia od utorka nové obmedzenia. Ľudia zaočkovaní proti koronavírusu musia vyplniť príjazdový formulár a mať objednaný a zaplatený PCR test, ktorý im urobia na druhý deň ich po príchode do krajiny. Do potvrdenia negatívneho výsledku budú musieť zostať v samoizolácii. Informoval o tom internetový spravodajský portál britskej televízie BBC.