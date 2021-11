VIDEO Nemocnicou v Kábule sa ozývali výbuchy a streľba: Desivé slová lekára, z miesta hlásia obete

"Som v nemocnici. Počul som veľkú explóziu prichádzajúcu z prvého kontrolného stanovišťa. Povedali nám, aby sme išli do bezpečných miestností. Počujem aj streľbu zo zbraní," povedal pre AFP lekár z vojenskej kliniky. O pár minút neskôr počuli novinári AFP druhý výbuch.

Footage

Emergency hospital in Kabul: explosions in PD10 area - 9 wounded people have arrived at our hospital so far. pic.twitter.com/FB0ySmYdzY