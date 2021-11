KORONAVÍRUS Nechcú sa očkovať, ostanú doma: Tisícom zamestnancov nariadili neplatené voľno

Vedenie mesta nariadilo povinné očkovanie proti covidu všetkým zamestnancom verejného sektora vrátane policajtov a hasičov. Povinnosť vstúpila do platnosti od pondelka 1. novembra.

Starosta New Yorku Bill de Blasio oznámil, že "nezaočkovaní zamestnanci dostanú neplatené voľno dovtedy, kým svojmu nadriadenému neukážu potvrdenie o vakcinácii."

Vaccine mandates work. 91% of our City workforce has gotten vaccinated against #COVID19 and that number is still growing. Join us at City Hall for the latest updates. https://t.co/2NbL5df5Tn