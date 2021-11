POZOR na zmeny aj pri vstupe do Nemecka: Nezaočkovaní ľudia musia ísť do karantény

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Cestujúci zo Slovenska, ktorí nie sú zaočkovaní alebo neprekonali ochorenie COVID-19, musia po príchode do Nemecka nastúpiť do desaťdňovej karantény. Vyplýva to z nedeľného (31. 10.) zaradenia Slovenska medzi vysokorizikové krajiny s vysokou incidenciou, o ktorom informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na webovej stránke.