Krvavá dráma v Prahe: Po streľbe ostali dvaja mŕtvi! Útočník zrejme spáchal samovraždu

PRAHA - V hlavnom meste našich českých susedov sa odohrala dráma. V nedeľu popoludní došlo v Strašniciach k streľbe, pri ktorej zomreli dvaja ľudia. Pravdepodobnou príčinou konfliktu by mali byť susedské spory.

Pri streľbe najskôr v Prahe zomrela jedna osoba. Muž podozrivý zo streľby sa následne zabarikádoval v jednej z izieb rodinného domu. Na miesto bol privolaný aj policajný vyjednávač, priestro monitoroval vrtulník. S podozrivým mužom sa ale spojiť nepodarilo. Na rad tak prišli ďalšie kroky.

Policejní zákrok v pražských Strašnicích skončil. Na místě jsou dva mrtví, útočník a jeho oběť. Pravděpodobným motivem útoku byly sousedské spory. Policisté zůstávají na místě. #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) October 31, 2021

"Zásahová jednotka vykonala zákrok, po vstupe do miestnosti bol muž podozrivý zo streľby nájdený mŕtvy. S najväčšou pravdepodobnosťou spáchal samovraždu," uviedla česká polícia.

„Pravdepodobným motívom útoku boli susedské spory. Policajti ostávajú na mieste," uviedli na sociálnej sieti Twitter.

Na místě střelby zemřela jedna osoba. Policisté zásahové jednotky i vyjednavač jsou stále na místě. Podezřelý se po střelbě zabarikádoval v pokoji, probíhají další úkony. Situaci monitoruje policejní vrtulník, místo je pod kontrolou, bezprostřední nebezpečí nehrozí. pic.twitter.com/tEDcZ54fzx — Policie ČR (@PolicieCZ) October 31, 2021

Portál idnes.cz informoval, že na miesto boli dnes vyslané dve záchranárske posádky - lekár aj koroner.

52-ročná žena s akútnou stresovou reakciou bola vyšetrená, no jej stav si nevyžadoval prevoz do nemocnice. 98-ročný muž bol do nemocnice prevezený preventívne.