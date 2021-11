V Kanade sa po neoznačených detských hroboch pátra na pozemku ďalšej školy

Pátranie v areáli Mohawk Institute Residential School v Brantforde v provincii Ontário je jedným z desiatok, ktoré prebiehajú alebo sú plánované v celej Kanade po náleze viac ako 1200 neoznačených hrobov v bývalých školách v provinciách Britská Kolumbia a Saskatchewan začiatkom tohto roka. Komisia pre pravdu a zmierenie zdokumentovala zneužívanie na školách a smrť viac ako 4000 študentov - väčšinou v dôsledku podvýživy, chorôb a samovrážd – a v správe z roku 2015 to označila za "kultúrnu genocídu".

The search for unmarked graves is underway Tuesday on land associated with the former Mohawk Institute Residential School in Brantford. https://t.co/O9DUuY4ozl