Samozvaný šaman z januárového útoku na Kapitol pozná verdikt: Odsedí si tri a pol roka

Chansley (34) sa priznal k mareniu úradného výkonu po tom, ako sa zúčastnil na vtrhnutí do rokovacej sály amerického Senátu spolu so stúpencami bývalého republikánskeho prezidenta USA Donalda Trumpa a na stole viceprezidenta Mikea Pencea zanechal odkaz so znením "Je to len otázka času. Spravodlivosť prichádza." "Čestní ľudia priznávajú, keď sa mýlia. Mýlil som sa, keď som vstúpil do Kapitolu. Nemal som žiadnu zámienku. Nie som povstalec. Určite nie som vnútroštátny terorista," povedal Chansley na súde.

Jeho trest je najprísnejším spomedzi všetkých, ktoré dosiaľ udelili stovkám účastníkov útoku na Kapitol. Demokrati označili túto udalosť za povstanie, ktoré malo zabrániť Kongresu v potvrdení volebného víťazstva Trumpovho súpera, súčasného demokratického prezidenta USA Joea Bidena. Voľby novej hlavy štátu sa konali v novembri 2020. Federálna prokuratúra požadovala pre Chansleyho trest odňatia slobody vo výške štyroch rokov a troch mesiacov.

Chansley, aktivista a propagátor konšpiračných teórií, ktorý sa zúčastňoval na pro-trumpovských manifestáciách, vtrhol do budovy Kapitolu s oštepom s pripevnenou americkou zástavou a tvárou pomaľovanou na bielo, červeno a modro. Chansleyho advokát Albert Watkins na súde vyhlásil, že jeho klient dlhodobo trpí poruchou osobnosti a jeho konanie zo 6. januára 2021 ho úprimne mrzí. "Je zodpovedný a chce byť braný na zodpovednosť," dodal právny zástupca s tým, že Jacob Chansley má za sebou ťažké detstvo a zlé rodinné vzťahy.

V súvislosti s útokom úrady obvinili viac než 600 osôb. Väčšina z nich dostala ľahké tresty za neoprávnené vniknutie do sídla zákonodarného zboru, avšak väčšina závažných prípadov, týkajúcich sa sprisahania a útoku na policajtov, sa ešte len bude riešiť.