Historický moment pre Česko: V novej snemovni zasadne štvrtina žien

Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek

PRAHA - Štvrtinu novej Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR by mali tvoriť ženy. Dvadsať poslankýň by malo zastupovať hnutie ANO, trinásť koalíciu PirátiSTAN, dvanásť SPOLU a päť SPD. Podľa občianskej iniciatívy Zakrúžkuj ženu novým poslankyniam pomohli hlavne preferenčné hlasy, dvanásť z nich by sa bez nich do snemovne vôbec nedostalo, informovala v nedeľu spravodajská stanica Českej televízie (ČT24).