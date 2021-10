AKTUÁLNE Obľúbený grécky ostrov opäť zasiahlo silné zemetrasenie! Hlásia prvé škody

Podľa aténskeho geodynamického inštitútu malo zemetrasenie predbežnú magnitúdu 6,3. Epicentrum otrasov bolo pod morským dnom pri východnom pobreží ostrova, informuje agentúra AP.

"Zemetrasenie cítili na celom ostrove Kréta, ale dokonca aj v Aténach, či na západe Turecka. Ľudia v panike začali vybiehať zo svojich domov. Ľudia odhadujú, že zemetrasenie trvalo zhruba 20 sekúnd," informoval portál imeteo.sk s tým, že k udalosti došlo o 11.24 h nášho času.

🔴 Breaking!

A 6.3 magnitude earthquake occurred off the east coast of Crete. The earthquake is 2 km deep and quite shallow.

