VIDEO Tisíce migrantov sa snažia dostať do krajiny: Šokujúci pohľad! USA urobili radikálny krok

WASHINGTON - Americké úrady začali s vyhosťovaním tisícov ľudí pôvodom z Haiti, ktorí sa minulý týždeň utáborili na hranici medzi Mexikom a Texasom. Úrady v nedeľu vypravili prvé tri lety na Haiti, povedal agentúre AP nemenovaný zdroj. Bezpečnostné zložky tiež zablokovali vstup do Texasu z mexickej strany.

Minulý týždeň dorazilo do okolia texaského mesta Del Rio z Mexika zhruba 14-tisíc ľudí. Utáborili sa pri moste, ktorý spája mexický a texaský breh rieky Rio Grande, tvoriaci hranicu medzi Mexikom a USA. Väčšina migrantov je z Haiti, ale aj krajín Strednej Ameriky.

V sobotu americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti oznámilo, že navýši prepravné kapacity pre vyhostenie ľudí, ktorí nezákonne prekročili hranicu. Ministerstvo uviedlo, že "naša hranica nie je otvorená, a ľudia by sa nemali vydávať na nebezpečnú cestu". Migranti by mali byť vrátení do krajiny pôvodu, bez toho, aby dostali možnosť si podať žiadosť o azyl.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rodrigo Abd

Na Haiti nemajú jednotný názor

Rýchlosť vyhosťovania bude podľa amerických predstaviteľov záležať na haitských úradoch. Premiér Ariel Henry uviedol, že jeho vláda chystá opatrenia, ktoré navrátilcom zaručia lepšie životné podmienky. Nespresnil však, o aké kroky ide.

Jeho prístup ale nezdieľajú všetci členovia kabinetu. Minister pre voľby Mathias Pierre vyzval premiéra, aby osoby vyhostené z USA Haiti späť neprijímalo. "Hospodárstvo je v katastrofálnom stave a nie sú tu pracovné miesta," uviedol minister.

Haiti patrí k najchudobnejším krajinám na americkom kontinente. Krajinu opustilo v posledných rokoch mnoho ľudí kvôli zlým hospodárskym podmienkam, aktivitám kriminálnych gangov a politickej nestabilite. Haiti tiež zasiahli v uplynulých rokoch aj ničivé prírodné katastrofy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rodrigo Abd