AKTUÁLNE Na španielskom ostrove La Palma vybuchla sopka: Na miesto smeruje premiér

"Erupcia sa začala v oblasti Cabeza de Vaca, v El Pase," uviedla miestna vláda ostrova (cabildo) na svojom účte na sociálnej sieti Twitter. Z bodu na vulkanickom hrebeni, kde vedci monitorovali akumuláciu roztavenej lávy pod povrchom, v nedeľu "vystrelili obrovské oblaky čiernobieleho dymu i kamene", spresnila AFP. Jeden prúd lávy bol rýchlo vidieť kĺzať sa po úbočí a približovať sa ku skupine domov, dodala AFP.

BREAKING: Volcanic eruption on Canary Island of La Palma in Spain. pic.twitter.com/XghhbjqBPO