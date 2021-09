Kanárske ostrovy zasiahla séria malých zemetrasení: Stav pohotovosti, môže hroziť výbuch sopky

Vulkanológovia od minulej soboty okolo ostrova La Palma zaznamenali vyše 4200 záchvevov, ktoré vedci nazývajú "roj zemetrasení". Ide o zhluk otrasov v jednej oblasti za krátky čas a môže naznačovať blížiaci sa výbuch.

Zatiaľ najsilnejší súčasný otras mal magnitúdu 3,4, uviedol Vulkanologický inštitút Kanárskych ostrovov. Svojim pracovníkom na ostrove La Palma nariadil, aby sledovali každú zmenu a testovali napríklad aj vodu v studniach.

Podľa expertov však nie je žiadny náznak, že bezprostredne hrozí výbuch. Vedecká komisia monitorujúca túto činnosť uviedla, že počet záchvevov a ich magnitúda vo štvrtok klesli. Napriek tomu Vedecká komisia pre plán osobitnej civilnej ochrany a núdzovú reakciu na sopečné ohrozenie varovala, že môže nastať rýchla, nová séria otrasov. Navyše, komisia ponechala v platnosti žltý stupeň varovania, informovala súkromná španielska tlačová agentúra Europa Press.

