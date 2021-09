Povinné COVID pasy na všetkých pracoviskách: Talianska vláda schválila nové opatrenie

Povinnosť mať covid pas pri vstupe na pracovisko začne platiť od 15. októbra a bude trvať do konca tohto roka, uviedli zdroje. Vyžadovať sa bude od pracovníkov a neplatených dobrovoľníkov v súkromnom aj verejnom sektore, dodali zdroje. Zamestnanci, ktorí budú chodiť do práce bez "zeleného pasu", budú po piatich dňoch dočasne vykázaní z pracoviska bez vyplatenia mzdy - tak znie návrh nového opatrenia.

Ľudia, ktorí sa budú vyhýbať kontrolám covid pasov, riskujú pokuty vo výške 600 až 1500 eur. Ľudia si budú môcť dať urobiť test na koronavírus v lekárňach za zníženú cenu. Vláda bude tiež žiadať, aby povinnosť "zelených pasov" platila aj pre parlament, prezidentský palác a ústavný súd, keďže nové pravidlá sa automaticky nevzťahujú na ústavné orgány.

Zdroj: Getty Images

"Zelené certifikáty" alebo covid pasy ukazujú, že človek je zaočkovaný proti koronavírusu, prekonal ochorenie COVID-19 alebo má negatívny test nie starší než dva dni. Takže nezaočkovaní ľudia môžu získať krátkodobý zelený pas, ale musia si ho obnovovať testami na koronavírus. Pas o zaočkovaní je v Taliansku už teraz nutný pri mnohých aktivitách, napríklad pri ceste do zahraničia alebo vysokorýchlostnými vlakmi či na domácich letoch, pri účasti na určitých podujatiach a pri sedení za stolom vo vnútri barov a reštaurácií. Musí ho mať každý dospelý, ktorý vstupuje do školy, a to aj rodič, ale musia ho mať i všetci pracovníci na vyšších stupňoch škôl a študenti.