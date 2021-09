KORONAVÍRUS nespomalil klimatickú krízu, prezrádza nová správa OSN: Globálny rast teploty stále pokračuje

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Ochorenie COVID-19 nespomalilo neúprosne pokračujúcu klimatickú zmenu. Uvádza sa to v novej správe OSN zverejnenej vo štvrtok. Podľa expertov nič nenasvedčuje tomu, že by sme boli opäť ekologickejší, keďže emisie oxidu uhličitého po dočasnom poklese v dôsledku spomalenia ekonomiky opätovne rýchlo rastú a ani zďaleka sa nepribližujú k cieľom parížskej klimatickej dohody.