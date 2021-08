Hurikán Ida zasiahol USA: Vyžiadal si prvú obeť, Biden vyhlásil stav katastrofy

Medzitým sa bez dodávok elektriny podľa televízie CNN ocitlo v štátoch Mississippi a Louisiana viac než milión odberateľov, vrátane celého mesta New Orleans. Úrady v štáte Tennessee podľa televízie CNN radia obyvateľom pripraviť sa na vyčíňanie živlov, keď s Idou dorazia prudké lejaky a možné povodne. Diať by sa tak mohlo už dnes večer a v utorok.

Zdroj: SITA/AP Photo/Steve Helber

Ida zasiahla Louisianu v nedeľu okolo poludnia miestneho času ako hurikán druhej najvyššej kategórie na päťbodovej škále. Sprevádzal ju vietor s rýchlosťou až 240 kilometrov za hodinu. Stala sa piatym najsilnejším hurikánom, aký kedy zasiahol pevninu, poznamenala agentúra AP. V štvrtej kategórii sa Ida udržala nad pevninou asi šesť hodín, čo je podľa CNN relatívne dlho. Napríklad minuloročný hurikán Laura, ktorý zasiahol aj Louisianu, sa v tej istej kategórii udržal tri hodiny. Neskôr Ida slabla, zatiaľ čo postupuje ďalej na sever, v ďalších dňoch sa má stočiť na severovýchod.

Kvôli silnému vetru zostalo už bez prúdu viac ako milión odberateľov v Louisiane a ďalších 80-tisíc v štáte Mississippi. V Louisiane oznámili úrady aj prvé úmrtie v dôsledku pádu stromu. Výpadok prúdu v New Orleanse zvýšil zraniteľnosť mesta voči záplavám a ponechal státisíce ľudí v letných horúčavách bez klimatizácie, poznamenala AP. V ohrození sú podľa nej dva milióny ľudí v New Orleans, Baton Rouge a ich okolia. Technické problémy postihli aj núdzovú linku 911 v New Orleanse. Úrady odporučili všetkým, ktorí potrebujú naliehavú pomoc, aby sa obrátili na najbližší stanicu hasičov. Armádni ženisti podľa svojho hovorcu Rickyho Boytta zaznamenali, že sa pod náporom živlov obrátil tok rieky Mississippi.

Zdroj: TASR/AP Photo/Gerald Herbert

"Nikdy v živote som nič tak veľkého nezažil," vyhlásil dvadsaťsedemročný Robert Owens, ktorý v Baton Rouge sledoval oblohu ožiarenú výbuchom transformátora, zatiaľ čo poryvy vetra lomcovali oknami jeho príbytku.

Guvernér Louisiany John Bel Edwards povedal, že záchranári nebudú schopní okamžite pomôcť všetkým, ktorí uviazli v búrke. A varoval obyvateľov, že môže trvať týždne, než sa podarí odstrániť škody. "Po tme ale vždy prichádza svetlo a môžem uistiť, že sa cez to dostaneme," dodal.

Zdroj: SITA/AP Photo/Steve Helber

Silný vietor zničil dve nemocnice v okrese Lafourche Parish na juhu Louisiany, v ktorých sú aj pacienti s covidom-19. Podľa agentúry AP víchor v nemocnici v obci Cut Off na juhu spôsobil značné škody, poškodil strechu, ale nikomu z pacientov ani personálu sa nič nestalo. V tom istom okrese je tiež poškodené hlavné vodovodné potrubie, takže niektoré lokality sú bez dodávok vody.

Stunning video taken from inside the eye of #Ida this morning by the NESDIS Ocean Winds Research team during a flight on the @NOAA_HurrHunter P3 aircraft @NOAASatellites pic.twitter.com/sjt970Yeiq