Hurikán Ida zanechal obrovskú spúšť: V New Orleans sú stále státisíce domácností bez energie

Podľa Národného centra pre hurikány sprevádza Idu vietor s priemernou rýchlosťou 195 km/h.

Zdroj: SITA/NOAA via AP

NEW ORLEANS - Výpadok elektriny v meste New Orleans po ničivej tropickej búrke Ida stále pretrváva, pričom postihnutých je viac než 800.000 domácností a firiem. Dodávky elektrickej energie by sa mali plne obnoviť až v strede budúceho týždňa, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na miestnu energetickú spoločnosť.