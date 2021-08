VIDEO Hrozba občianskej vojny v Afganistane: Taliban dobyl kľúčové mestá! Európa varuje

Podľa neho vojenskí a vládni predstavitelia mesto evakuovali po uzavretí dohody s militantmi z Talibanu. V prípade potvrdenia tejto informácie by to bola už trinásta provinčná metropola z celkových 34, ktorú Taliban obsadil v priebehu jedného týždňa. Len vo štvrtok dobyl Kandahár, čo je druhé najväčšie mesto v krajine, ďalej Herát, tretie najväčšie mesto, ako aj mesto Ghazní, ktoré sa nachádza iba 150 kilometrov od Kábulu.

Taliban začal svoju mohutnú ofenzívu v máji, keď sa z Afganistanu začala posledná fáza sťahovania jednotiek USA a ich spojencov, ktoré v krajine pôsobili dve desaťročia. Odsun medzinárodných vojsk má byť úplne dokončený do 31. augusta, takže z krajiny už prakticky odišli všetci zahraniční vojaci.

Zdroj: SITA (AP Photo/Gulabuddin Amiri)

Afganská vláda už takmer stratila kontrolu nad severnou a západnou časťou krajiny. Podľa odhadov amerických tajných služieb by talibovia mohli ovládnuť Kábul do 90 dní od ukončenia odsunu.

Za rýchly postup Talibanu nesie vinu Biden

Bývalý americký prezident Donald Trump obvinil vo štvrtok svojho nástupcu Joea Bidena, že zavinil súčasný rýchly postup bojovníkov Talibanu v Afganistane. Trump vyhlásil, že ak by bol stále prezidentom on, stiahnutie amerických vojsk z Afganistanu by bol "úplne iný a oveľa úspešnejší". Biden podľa neho rozhodol o odsune vojakov z Afganistanu bez toho, aby Talibanu stanovil akékoľvek podmienky. "Keby som bol prezidentom ja, svet by videl, že náš odsun z Afganistanu by bol spojený s podmienkami," uviedol Trump vo vyhlásení.

Zdroj: SITA (AP Photo/LM Otero, File)

To, čo talibovia robia v súčasnosti v Afganistane, by podľa neho bolo za jeho vlády "neprijateľné". Trump to podľa vlastných slov svojho času sám tlmočil najvyšším lídrom Talibanu. Ako konkrétne by sa dal súčasný bleskový postup zastaviť, však bývalý šéf Bieleho domu neuviedol. Mnohí kritici však pripisujú vinu za súčasnú zlú bezpečnostnú situáciu v Afganistane práve Donaldovi Trumpovi, ktorého administratíva vlani uzavrela dohodu s Talibanom a následne prudko znížila počet amerických vojakov v krajine.

Afganská vláda už takmer stratila kontrolu nad severnou a západnou časťou krajiny. Podľa odhadov amerických tajných služieb by talibovia mohli ovládnuť Kábul do 90 dní od ukončenia odsunu.

EÚ varovala Taliban pred izoláciou

Európska únia vo štvrtok varovala militantné hnutie Taliban, že ak v Afganistane násilne prevezme moc, bude čeliť neuznaniu a izolácii zo strany medzinárodného spoločenstva. "Ak by došlo k násilnému prevzatiu moci a obnoveniu islamského emirátu, Taliban by v Afganistane čelil neuznaniu, izolácii, nedostatku medzinárodnej podpory a tiež perspektíve pokračujúceho konfliktu a dlhodobej nestability," uviedol šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell.

"Cieľom EÚ je pokračovať vo svojom partnerstve a podpore afganského ľudu. Táto podpora však bude podmienená mierovým a inkluzívnym riešením a rešpektovaním základných práv všetkých Afgancov vrátane žien, mládeže a menšín," uviedol ďalej.

Zdroj: SITA (AP Photo)

Borrell zároveň trval na tom, že je veľmi dôležité, aby sa zachoval významný pokrok, ktorý za posledné dve desaťročia dosiahli v tejto krajine ženy a dievčatá, a to vrátane ich prístupu k vzdelaniu. Vo svojom vyhlásení šéf diplomacie EÚ vyzval Taliban na okamžité ukončenie násilia a apeloval tiež na to, aby militantné hnutie obnovilo mierové rozhovory s afganskou vládou.

"EÚ odsudzuje narastajúce porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv, a to predovšetkým v oblastiach ovládaných Talibanom a v mestách," uviedol tiež vo vyhlásení. Borrell dodal, že 27-členná Únia zároveň povzbudzuje úrady v Kábule, aby "urovnali svoje politické nezhody" a voči Talibanu postupovali jednotne.

Vyjadril sa tak krátko po tom, ako sa Taliban zmocnil Herátu, tretieho najväčšieho afganského mesta. Islamský emirát Afganistan (IEA) je názov, ktorým sa vo svojich vyhláseniach označuje samotné hnutie Taliban. Týmto názvom sa pritom označoval Afganistan za vlády talibanského islamistického režimu v rokoch 1996-2001.

MZVEZ SR eviduje troch Slovákov na území Afganistanu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR eviduje na území Afganistanu troch slovenských občanov. V piatok to potvrdil hovorca MZVEZ SR Juraj Tomaga. "V jednom prípade ide o osobu pracujúcu pre humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc, ktorej sme už uplynulý týždeň odporučili okamžitý odchod z krajiny, a v ďalšom prípade ide o dve občianky, ktoré sa už dávnejšie do Afganistanu vydali a o pomoc nežiadali," spresnil Tomaga.

Ako doplnil, šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) si "plne uvedomuje, v akej kritickej situácii sa ocitá Afganistan a medzinárodné spoločenstvo, s ktorým sme sa aj my angažovali v tejto krajine". "Preto šéf slovenskej diplomacie na základe súhlasu premiéra a koaličných partnerov bude našim partnerom tlmočiť pripravenosť SR pomôcť Afgancom, ktorí spolupracovali so Slovenskom, ako aj s EÚ a NATO a sú dnes v ohrození života," dodal Tomaga.

Zároveň potvrdil, že ministerstvo je v kontakte s partnermi a spojencami v EÚ a NATO a prebiehajú intenzívne konzultácie, ktorých cieľom je doladiť praktické detaily tak, aby sa Slovensko zachovalo ako zodpovedný partner.