KORONAVÍRUS Strach z variantu lambda: Je odolný proti očkovaniu? TOTO je názor expertov!

BERLÍN - Japonská predbežná štúdia vyvoláva rozruch: Vedci sa obávajú, že lambda variant koronavírusu by mohol obísť očkovanie. Nemeckí odborníci nepovažujú údaje za znepokojujúce. WHO tiež upokojuje: Delta je oveľa nákazlivejší variant ako lambda.

Údaje z Japonska o potenciálne problematických vlastnostiach lambda variantu koronavírusu nespôsobujú medzi odborníkmi zvláštne obavy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) poukázala na v súčasnej dobe nie obzvlášť silné rozšírenie variantu: Expertka na Covid-19 Maria van Kerkhove povedala: „Nestúpa to, dokonca ani v Peru, kde bol tento variant prvýkrát objavený.“ Podľa informácií z Peru tam lambdu vytláča variant gama.

Údaje z Japonska v súčasnosti zbytočne vyvolávajú obavy, uviedol na otázku generálny tajomník Nemeckej imunologickej spoločnosti Carsten Watzl. Údaje ukázali, že lambda bola v laboratórnych testoch o niečo nákazlivejšia ako pôvodný vírus, ale nebola nákazlivejšia ako variant delta, ktorý v súčasnosti prevláda v Nemecku. Lambda by teda mohla „trochu uniknúť imunitnej ochrane, ale nie tak výrazne ako delta“. V tomto ohľade mu tento variant na základe aktuálne dostupných údajov zatiaľ nerobí starosti, vysvetlil Watzl.

Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin

Japonská štúdia

Pred niekoľkými dňami japonský tím zverejnil takzvanú preprintovú verziu štúdie s názvom „Variant lambda je infekčnejší a imunorezistentnejší“. Štúdia ešte nebola preskúmaná externými odborníkmi ani publikovaná v odbornom časopise. Informovalo o nej nedávno niekoľko médií. Watzl oznámil, že termín imunorezistencia v názve práce je „jednoducho nesprávny vo vzťahu k zobrazeným údajom“. Je tiež potrebné povedať, že na výskum neboli použité žiadne skutočné lambda vírusy, ale iné vírusy, ktoré nesú iba takzvaný lambda spike proteín. Sars-CoV-2 sa týmto proteínom dostáva do ľudských buniek.

Niektoré z nových problematických variantov v tomto mieste vykazujú častejšie genetické zmeny. V mnohých štúdiách sa v laboratóriu testuje, ako dobre fungujú protilátky proti variantom. Takéto experimenty však umožňujú vyvodiť iba obmedzené závery o ochrannom účinku očkovania v reálnom živote. Ľudská obrana je tiež založená na takzvaných T bunkách. Na tomto pozadí ochrana pred závažnými chorobami pravdepodobne zostane aj v prípade zvýšených infekcií prostredníctvom variantu lambda, uviedla Christine Dahlke z University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE).

Zdroj: Getty Images

Vakcíny chránia aj pred lambdou

Americký tím tiež predložil výsledky v preprintovej verzii na začiatku júla, ktoré naznačujú, že v súčasnosti používané vakcíny chránia aj pred lambda variantom. WHO zatiaľ klasifikovala štyri varianty koronavírusu ako znepokojujúce: alfa, beta, gama a delta. Ukázalo sa, že sú nákazlivejšie, ťažšie ovládateľné alebo vedú k vážnejším chorobám. Ďalšie varianty sa sledujú ako takzvané "Variants of Interest": Lambda bola do tejto série zaradená v júni.

Podľa WHO bola lambda doteraz zistená v 40 krajinách, prvé prípady pochádzajú z augusta 2020. V Nemecku bola podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha lambda od začiatku roka nájdená v analýzach 100-krát. Zodpovedá podielu 0,1 percenta. Za posledných niekoľko týždňov boli zistené iba ojedinelé prípady.