Slovenskí policajti riešia v Chorvátsku rôzne bizarné situácie: V hlavnej úlohe mrzutý stratený manžel!

Celé leto slovenskí muži zákona pomáhajú Slovákom dovolenkujúcim v Chorvátsku s ich problémami. Pravidelne hlásia, s čím pomáhali a ako sa podarilo dané veci vyriešiť. Tentokrát riešili aj bizarnú, avšak vtipnú príhodu.

Zdroj: FB / Polícia Slovenskej republiky

Parkovanie či nehoda domácich

Ako prvé hlásenie bol problém slovenského turistu s parkovaním. Ten v meste Opatija zaplatil za parkovné v nesprávnej zóne a túto svoju chybu chcel zmeniť. „Išiel aj na políciu, avšak chorvátskemu policajtovi nerozumel. Po nakontaktovaní slovenského policajta bola chorvátskemu kolegovi preložená táto požiadavka. Bolo zistené, že parkovanie má na starosti súkromná firma a pánovi na mape ukázal, kde firma sídli,“ uvádzajú policajti.

Zdroj: FB / Polícia Slovenskej republiky

Aj ďalší prípad sa stal v Opatiji, kde sa slovenská turistka sťažovala policajtom, že do nich nacúvalo auto s chorvátskou poznávacou tabuľkou. „Pani bola poučená aby kontaktovali chorvátsku políciu, pripravili si doklady, počkali do jej príchodu a aby si po zadokumentovaní škodovej udalosti vyžiadali potvrdenie o škode/potvrdenie o nehode,“ vysvetlili policajti nepríjemnú situáciu. Rovnako jej povedali, že ak by chorvátskym kolegom nerozumela, aby sa na nich obrátila a pomôžu jej s jazykovou bariérou.

Stratený nespokojný manžel

Posledná príhoda sa stala vo Vodiciach. Odtiaľ volal Slovák pod vplyvom alkoholu, ktorý sa sťažoval, že je pred policajnou stanicou, kde bol chorvátskou políciou predvedený. Nechápal totiž prečo, keď sa iba sám prechádzal po meste.

Zdroj: Prezídium PZ

„Pri následnom telefonickom vyťažovaní osoby bolo zistené, že dôvodom jeho predvedenia bolo nahlásenie jeho nezvestnosti, ktorú nahlasovala jeho žena. Podľa zistených skutočností slovenský turista nebol spokojný s prácou chorvátskej polície, načo bol slovenskými policajtmi poučený, že slovenská polícia v Chorvátsku nie je oprávnená oficiálne prijímať ani vyšetrovať sťažnosti týkajúce sa postupu hliadok chorvátskej polície,“ poukázali policajti, pričom ho upozornili, že sťažnosť na ich chorvátskych kolegov môže podať na ktoromkoľvek chorvátskom oddelení polície. A to buď osobne či písomne. „Taktiež bol poučený, že sa nachádza na území cudzieho štátu a musí rešpektovať výzvy štátnej správy Chorvátska,“ uzavreli.