KORONAVÍRUS V Česku odhalili, koľko ľudí sa nakazilo po dvoch dávkach vakcíny: Skvelé správy!

PRAHA - Po aplikácii druhej dávky očkovania proti covidu-19 sa nakazilo 4030 osôb z 3,86 milióna zaočkovaných, väčšina mala pozitívny test krátko po aplikácii vakcíny. Po 14 dňoch, kedy vzniká aj podľa výrobcov maximálna ochrana, je to len šesť stotín percenta z očkovaných. Po rokovaní s prezidentom Českej lekárskej komory Milanom Kubkom to povedal minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO).

"Je jasné, že žiadna vakcína na svete nechráni stopercentne. Nemôžeme čakať, že sa nikto vôbec nenakazí," povedal minister. Podľa neho očkovanie eliminuje najmä ťažké priebehy a ľudia sa nedostanú do nemocníc. Ľahký priebeh choroby má podľa neho asi stotina percenta očkovaných, ťažký priebeh ešte menej.

Po prvej dávke sa nakazilo zhruba 1,6 percenta očkovaných, zhruba 22 600 ľudí. "Na dátach vidíme, že veľký podiel chorôb zistených po vakcinácii prepukol veľmi skoro po očkovaní. Teda v časovom okne, kedy očkovaný ešte nemohol byť chránený," uviedol k tomu riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Čísla sú podľa neho priebežné a môžu sa ďalej upravovať po dohlásení. Za posledný mesiac pribudlo zhruba 238 nákaz po druhej dávke a 900 po prvej dávke.

Zdroj: Getty Images

Očkovať by sa podľa Vojtěcha mali aj mladí a zdraví, ktorých nemusí nákaza zdravotne ohroziť. "Ak sa nakazia, môžu ďalej nakaziť niekoho, kto rizikový je. Trebárs niekoho, kto sa zo zdravotných dôvodov ani očkovať nemôže," dodal s tým, že práve preto je potrebné vytvoriť kolektívnu imunitu.

Pri novom variante delta by mala kolektívna imunita vzniknúť až pri pokrytí očkovaním zhruba 85 percent populácie. Podľa Kubka sa neočkovaní ľudia správajú ako čierni pasažieri. "Oni by radi využívali výhody kolektívnej imunity, ale nechcú k nej prispieť. My sa musíme snažiť tých ľudí presvedčiť, aby si tiež kúpili svoj lístok a prispeli tým ostatným," uviedol. Obyvateľov v ČR má presvedčiť aj list, ktorý budú na budúci týždeň posielať občanom zdravotné poisťovne. Ďakovný list zasa dostanú zaočkovaní ľudia.

Nejnovější data ÚZIS ukazují, že očkování proti covid funguje. Účinně chrání před nákazou a těžkým průběhem onemocnění. Po 2. dávce bylo u 3 868 252 očkovaných osob dosud zachyceno jen 4 030 nákaz. Po 14 dnech od 2. dávky se nakazilo jen 0,06 % očkovaných. https://t.co/K1zf1fbv5y — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) July 15, 2021

Počty nakazených lekárov

Lekárov sa podľa Kubka nechalo očkovať 83 percent, sestier 75 percent a ostatného zdravotného personálu zhruba 70 percent. "Nezaočkovaní lekári nie sú vo väčšine žiadni odmietači. Často sú to ľudia, ktorí covid prekonali, majú protilátky a zatiaľ sa očkovať nechcú," dodal.

Celkovo ochorelo podľa neho asi 77-tisíc zdravotníkov, medzi nimi 12-tisíc lekárov. Na prelome októbra a novembra ich bolo naraz nakazených vyše 17 500. Za posledných sedem dní neevidujú štatistici žiadneho nakazeného lekára a aktívnych prípadov je asi 37.

Štátny zdravotný ústav (SZÚ) tiež zverejnil dáta o opakovaných chorobách. Doteraz ich eviduje 2026 z celkovo 1,6 milióna pozitívnych testov, v poslednej dobe kvôli malému množstvu nových prípadov všeobecne, pribúdajú len mierne. SZÚ eviduje ako opakovanú nákazu, ak ubehlo od prvej viac ako 60 dní. Mediál intervalu je zatiaľ 132 dní.

Skvělou zprávou je, že je již naočkováno 83 % lékařů a 75 % sester. I proto za posledních 7 dní nepřibyl žádný nakažený zdravotník. Pan prezident Kubek také podpořil návrh od září hradit testy dětem a lidem, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů očkovat. pic.twitter.com/HRwDo4rY92 — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) July 15, 2021

Počty infikovaných stúpajú

Počty nových infikovaných v posledných dňoch v ČR znovu stúpajú. Reprodukčné číslo, ktorá udáva, koľko ľudí nakazí jeden človek, je nad hodnotou jeden. Z toho vyplýva, že epidemiologická situácia v krajine sa zhoršuje, píšu Novinky.cz.