KORONAVÍRUS Nové nariadenie pri vstupe do Rakúska: Za TOTO už môžete dostať pokutu!

VIEDEŇ - Rakúsky minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein nariadil nové pokuty pri vstupe do Rakúska: Kto sa nepreukáže testom alebo nemá respirátor, musí zaplatiť pokutu.

Nové nariadenie o vyrubovaní pokút podľa zákona o opatreniach proti Covidu-19 nadobudlo účinnosť v stredu o polnoci. To znamená, že správne delikty pri vstupe do Rakúska môžu byť v budúcnosti podľa tohto nariadenia potrestané. Na základe zákona o epidémii z roku 1950 to predtým nebolo možné.

Zdroj: TASR/Friso Gentsch/dpa

Porušeniami nariadenia sú teraz „nedostatok priliehavého mechanického ochranného zariadenia pokrývajúceho oblasť úst a nosa“, „chýbajúci respirátor ochrannej triedy FFP2 bez výdychového ventilu alebo masky s minimálne ekvivalentnou štandardizovanou normou“ a „chýbajúci dôkaz nízkeho epidemiologického nebezpečenstva“. Ak vás za to chytí polícia, musíte zaplatiť pokutu 90 eur.