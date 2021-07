Odborníci majú obavy: Tento región je v ohrození! Katastrofálne následky KORONAVÍRUSU

KÁHIRA - Súčasný prudký nárast počtu prípadov nákazy novým koronavírusom v niekoľkých blízkovýchodných krajinách môže mať katastrofálne následky. Uviedla to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Poukázala pritom na nízku zaočkovanosť a šírenie nákazlivejších mutácií, ktoré môžu situáciu ešte zhoršiť.

V regióne východného Stredomoria osem týždňov klesali počty novo potvrdených prípadov nákazy a s tým spojených úmrtí. Líbya, Irán, Irak a Tunisko ale teraz podľa WHO evidujú výrazný nárast počtu nakazených a očakáva sa, že epidemiologická situácia sa bude zhoršovať aj v Libanone a Maroku.

Očkovanie v Tunisku Zdroj: SITA/AP Photo/Saber Zidi

Budúci týždeň budú moslimovia oslavovať sviatok obete (íd al-adhá), ktorý tradične sprevádzajú veľké náboženské a spoločenské stretnutia. To by za súčasnej epidemickej situácie mohlo šírenie nákazy v blízkovýchodných krajinách ešte zrýchliť.

"WHO má obavy, že počty nových prípadov covidu-19 môžu v nadchádzajúcich týždňoch ďalej prudko narastať, čo by malo katastrofálne dôsledky," uviedla regionálna pobočka WHO. Súčasnú vlnu šírenia nákazy v rade blízkovýchodných krajín pripísala nedostatočnému rešpektovaniu protiepidemických opatrení, vrátane "narastajúcej ľahostajnosti v niektorých komunitách", nízkej zaočkovanosti a šíreniu nových mutácií.

Záber z nemocnice v tuniskom meste Kairouan Zdroj: SITA/AP Photo/Aimen Othmani

Tunisko v oblasti Blízkeho východu a Afriky označila WHO za krajinu s najvyššou úmrtnosťou na koronavírus v prepočte na obyvateľa. Poznamenala tiež, že denné prírastky infikovaných v Iráne sa za štyri týždne do začiatku júla takmer zdvojnásobili.

Počet prípadov nákazy koronavírusom v regióne východného Stredomoria, do ktorého WHO radí okrem krajín Blízkeho východu aj Pakistan, Afganistan, Somálsko a Džibutsko, prekonal 11,4 milióna. Viac ako 223-tisíc ľudí tam v súvislosti s chorobou covid-19 zomrelo.