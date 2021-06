Putin sa vyjadril skepticky ohľadom možnej schôdzky so Zelenským

"Na čo bude stretnutie so Zelenským, keď dal externému manažmentu úplnú kontrolu nad svojou krajinou? ... O kľúčových otázkach každodenného života na Ukrajine sa nerozhoduje v Kyjeve, ale vo Washingtone a do istej miery aj v Berlíne a Paríži," povedal Putin počas televízneho programu s názvom "Priama linka s Vladimirom Putinom", v ktorom každoročne odpovedá na otázky verejnosti. "Neodmietam stretnutie so Zelenským, je však potrebné pochopiť, o čom sa tam dá hovoriť, " dodal ruský prezident.

Michajlo Podoľak, poradca šéfa Zelenského kancelárie, označil Putinove vyjadrenia o "vonkajšej kontrole" za "základný prvok ruskej propagandy". Povedal tiež, že tvrdenia naznačujú, že Putin bol nesprávne informovaný svojou vlastnou administratívou. "Nevyhnutnosť priamych rokovaní prezidentov je úplne jasná," dodal. Ukrajinskí vojaci bojujú proti proruským separatistom na východe krajiny od roku 2014. Ozbrojený konflikt v Donbase vypukol po ruskej anexii Krymského polostrova, keď sa začali od odštiepenie sa od Kyjeva usilovať aj Ruskom podporovaní separatisti v Doneckej a Luhanskej oblasti, kde následne aj vyhlásili svoje republiky nepodliehajúce ukrajinskej vláde.

Zelenskyj navrhol stretnutie v Donbase

Po minuloročnom útlme sa boje začiatkom roka 2021 opäť vystupňovali, pričom Rusko zhromaždilo v apríli pri svojich hraniciach s Ukrajinou aj na Kryme asi 100.000 svojich vojakov, čo viedlo k sérii varovaní zo strany NATO. Zelenskyj následne 20. apríla navrhol Putinovi, aby sa stretli v Donbase. Putin v reakcii Zelenského pozval, nech príde "kedykoľvek" do Moskvy, aby spolu rokovali o bilaterálnych vzťahoch. Zároveň uviedol, že ak chce Zelenskyj diskutovať o probléme regiónu Donbas na východe Ukrajiny, musí sa najskôr stretnúť s predstaviteľmi tamojších proruských samozvaných republík a až potom s ruským vedením.

Rusko následne oznámilo, že svojich vojakov z hraníc stiahlo, hoci Washington aj Kyjev tvrdia, že išlo len o obmedzený odsun, pripomína AFP. Putin v stredu označil súčasné vedenie Ukrajiny za "nepriateľské" voči Rusku, pričom dodal, že samotní Rusi a Ukrajinci sú si blízki. Ruský prezident tiež uviedol, že Ukrajina potláča opozíciu a obzvlášť kritizoval stíhanie tamojšieho opozičného politika Viktora Medvedčuka, s ktorým má blízky vzťah. Medvedčuk je v domácom väzení, pričom je podozrivý z vlastizrady.

Oleg Stepanov, spolupracovník väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného, na Twitteri následne napísal, že zatiaľ čo Putin kritizuje represie v iných krajinách, disidenti v Rusku sú väznení, napádaní a dokonca zabíjaní.