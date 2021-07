Miloš Zeman pobúril výrokom o transgender ľuďoch: V minulosti perlil aj o kund*ch či likvidácii novinárov!

Miloš Zeman

Zdroj: SITA/AP Photo/Lisa Leutner

PRAHA - Český prezident Miloš Zeman nie je z tých, ktorý by krúžil zbytočne okolo kaše a hľadal nejaké diplomatické vyjadrenia. Už neraz sa ukázalo, že čo má na srdci, to na jazyku. Najnovšie pobúril svojím nedeľným výrokom, že transgender ľudia sú mu odporní. Nie je to však ani zďaleka prvýkrát, čo si vyslúžil pozornosť médií aj verejnosti. Medzi jeho výrokmi je naozaj dosť perál.