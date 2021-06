PRVÉ výpovede svedkov ničivého tornáda: Plakali aj chlapi! Najskôr obrovský hukot, potom sa začalo peklo

Zrejme najhoršiu noc v živote za sebou majú niektorí obyvatelia obce Hrušky na Břeclavsku, kde žije približne 1600 ľudí. Stovky ľudí ostali bez strechy nad hlavou, o ktorú ich pripravilo tornádo. Potom, čo dielo skazy videli obyvatelia, neubránili sa slzám. A dokonca ani silní chlapi. "Nie som mŕtvy. Keby som bol hore, tak zomriem," vzlyká na videu, ktoré má k dispozícii český Blesk, Rišo.

Na videu vidno dvojposchodovú budovu, ktorej chýva strecha a ktorá sa premenila na trosky. "Budem pokojný, zachovám pokoj. Proste sa budem snažiť zachrániť to, čo sa dá," hovorí Rišo. Aj Jaroslav bol svedkom toho, ako prírodný živel ničil všetko, čo mu prišlo do cesty.

"Sedel som v dielni a chystal som zemiaky pre kačice. Zrazu som počul divné hučanie, ako keby sa blížil vlak. Potom som si ale uvedomil, že je to iný zvuk. Prešiel som akurát cez dvor k domu a začalo peklo. Všetko lietalo," popísal pre české Právo Jaroslav.

"Schoval som sa a sledoval som, čo sa deje. Všetko padalo. Hovoril som si, že to snáď nie je pravda. Bolo to, ako keby sa rozbehol buldozér a všetkým hýbal. Nemáme strechu, stropy, ani jedno okno nezostalo. Je to proste preč. Vzadu za domom sme si s chlapcom urobili prístrešok, kde lisujeme víno. Je tam od minulého roka, nová stavba, dobre a slušne urobená, zakotvená v betónovhých patkách a prišroubovaná. Aká to musela byť sila, keď to z toho vyšklbla?" pýta sa zronený majiteľ domu.

Aj ďalšie rodiny sú zhrozené z toho, čo dokázal napáchať prírodný živel. "Bolo to hrozné. Doma sme mali päť detí a päťročného vnuka. Naśťastie sa nikomu nič nestalo," povedala zas žena v strednom veku.

Babiš je v Bruseli

Český premiér Andrej Babiš na Twitteri oznámil, že sa pre nepriaznivé počasie nemôže vrátiť z Bruselu. Babiš podľa svojich slov požiadal vicepremiérku Alenu Schillerovú, aby bola k dispozícii hajtmanovi Juhomoravského kraja Janovi Grolichovi v súvislosti s okamžitou pomocou vlády pre zasiahnutých občanov a ich rodiny.

Česká vláda podľa Schillerovej pre Juhomoravský kraj okamžite uvoľňuje desať miliónov českých korún, píše spravodajský server iDnes.cz.Juhomoravskí hasiči, ktorí evidujú stovky udalostí a sú preťažení, vyhlásili udalosť tretieho stupňa v okresoch Břeclav a Hodonín a varovali obyvateľov, aby nevychádzali na ulice.

V oblasti Hodonína zrejme vo štvrtok večer zaznamenali aj tornádo, ktoré zrovnalo so zemou pol obce Hrušky. Ak sa to potvrdí, išlo by o prvé tornádo v ČR od mája 2018. Veľké škody sú hlásené aj z obce Lužice. V samotnom meste Hodonín búrka odniesla strechu športovej haly, poškodila štadión a domov seniorov, v ktorom utrpelo zranenia viacero dôchodcov.