Silný účinok v boji s nákazou: Nový ivermektín? Ďalší liek proti parazitom môže pomôcť pri KORONAVÍRUSE!

Vedci z Nemeckého centra pre výskum infekcií v nemocnici Charité a univerzite v Bonne analyzovali podľa informácií, ako vírus preprogramuje metabolizmus hostiteľskej bunky v jeho prospech. Ako uviedli v časopise Nature Communications, dokázali identifikovať štyri účinné látky, ktoré inhibujú replikáciu vírusu v bunkách: telu vlastné látky spermín a spermidín, experimentálny liek proti rakovine MK-2206 a liek proti pásomnici Niclosamid. Posledne menovaný liek znížil produkciu infekčných častíc Sars-CoV-2 o viac ako 99 percent a preukázal tak najväčší antivírusový účinok.

