Na mori v Tunisku zachránili 54 migrantov: Ich čln sa takmer potopil

Migranti boli vo veku 15 až 40 rokov a takmer všetci boli muži, ktorí susednú Líbyu opustili vo štvrtok v noci. Ich čln sa však začal potápať blízko juhotuniského prístavného mesta Bin Kirdán, spresnilo ministerstvo. Migrantov, medzi ktorými boli aj občania mnohých subsaharských krajín, vzali do mesta Bin Kirádn predtým, než ich umiestnili do zadržiavacieho zariadenia.

Tunisko a Líbya sú kľúčové body pre migrantov pokúšajúcich sa zdolať nebezpečnú cestu z pobrežia severnej Afriky do Európy, najmä do Talianska, píše AFP. V priebehu tohto roka zomrelo pri pokuse preplávať centrálnu časť Stredomoria najmenej 700 ľudí, vyplýva z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Počty utečencov odchádzajúcich z Líbye takisto značne vzrástli. Od januára do apríla 2021 to bolo 11.000 ľudí, čo je o vyše 70 percent viac než v rovnakom období minulého roka.