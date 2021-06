Polícia v Severnom Macedónsku zadržala 82 nelegálnych migrantov

Pohraničný tím zložený zo slovinských a severomacedónskych policajtov zasahujúcich neďaleko gréckej hranice zadržal 62 ľudí skrývajúcich sa v kamióne a zatkla dvoch srbských občanov vo veku 33 a 37 rokov. Väčšina migrantov (46) pochádzala z Pakistanu, trinásti boli z Eritrey a traja z Mali.

V sobotu polícia pri bežnej kontrole vozidla neďaleko hraníc so Srbskom objavila skupinu 20 migrantov z Bangladéšu v dodávke, pričom zatkla 44-ročného macedónskeho vodiča. Všetci migranti budú deportovaní do Grécka, odkadiaľ pravdepodobne prišli do Severného Macedónska, dodala agentúra. Severné Macedónsko je tranzitnou krajinou pre migrantov, smerujúcich z Grécka do bohatších európskych krajín.