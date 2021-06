Ďalšia epidémia vo Veľkej Británii? Na tomto mieste sa objavila nová nákaza!

Zatiaľ čo Veľká Británia v súčasnosti skĺzava do 4. koronavírusovej vlny - v dôsledku mutácie delta - v severnom Walese sa objavila ďalšia nákaza. Ako vo štvrtok potvrdil britský minister zdravotníctva Matt Hancock, ide o takzvaný vírus opičích kiahní.

Ďalšia výstraha pred epidémiou vo Veľkej Británii

Opičie kiahne sú vírusové ochorenie opíc, ale ich patogénnymi rezervoármi sú pravdepodobne veveričky a hlodavce. Môžu sa prenášať na človeka (zoonóza) a vyvolať väčšinou len mierne ochorenie podobné kiahňam. V niektorých prípadoch sa môžu vyskytnúť aj vážnejšie príznaky. Doteraz boli hlásené dva prípady. V súlade s tým boli dvaja ľudia v severnom Walese - obaja členovia tej istej domácnosti - infikovaní vírusom, uvádza britský Mirror.

Dotknutí ľudia budú monitorovaní, uviedol Hancock. Jedna osoba je momentálne liečená v nemocnici v Anglicku, potvrdil šéf zdravotníctva. Správa o objavení sa vírusu prichádza uprostred anglického boja proti 4. koronavírusovej vlne. Public Health Wales zatiaľ upokojuje situáciu. Riziko pre verejnosť je v súčasnosti nízke.

Infikovaní ľudia sa pravdepodobne nakazili v zahraničí

Predpokladá sa, že niekto v zahraničí ochorel na vírus a potom ho preniesol na niekoho, s kým žije. Je preto bežnou praxou izolovať postihnutých ľudí a sledovať ich kontakty, aby sa vírus opičích kiahní nemohol rozšíriť.

Príznaky a prenos - Čo je vírus opičích kiahní?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vírus opičích kiahní spôsobuje ochorenie s podobnými, ale menej závažnými príznakmi ako kiahne. Medzi vedľajšie účinky vírusu opičích kiahní patria horúčka, vyrážky a opuchnuté lymfatické uzliny. Výsledkom choroby môžu byť aj bolesti svalov, chrbta a zimnica. Rany zvyčajne začínajú na tvári. Ak sa vyrážka rozšíri do očí, môže to viesť k slepote.

Vírus sa prenáša na človeka kontaktom s infikovanými zvieratami (veveričky, potkany, primáty). Vírus sa môže prenášať uhryznutím, manipuláciou (ako „domáce zviera“), kontaktom s krvou a sekrétmi zvierat, požitím potravy (infikované opičie mäso) a kvapôčkovou infekciou. Vírus opičích kiahní sa môže prenášať aj z človeka na človeka, napríklad oblečením alebo posteľnou bielizňou.

Na celom svete málo prípadov opičích kiahní

Prípady sa často vyskytujú v blízkosti tropických dažďových pralesov, kde sa vyskytujú zvieratá prenášajúce vírus. Doteraz bola choroba zistená iba v 15 krajinách. Vírus sa vyskytuje hlavne v krajinách strednej a západnej Afriky.