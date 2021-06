Trumpova administratíva chcela zistiť, kto bol za únikom informácií: Požadovali údaje od Apple

Informovali o tom v piatok agentúra Reuters a denník The New York Times (NYT). Záznamy najmenej desiatky ľudí prepojených s výborom boli podľa The New York Times zhabané v rokoch 2017 a 2018. Medzi týmito osobami je aj Adam Schiff, ktorý je súčasnosti šéfom výboru pre kontrolu tajných služieb.

Prokuratúra pod vedením vtedajšieho ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa sa usilovala nájsť zdroje správ z médií o kontaktoch Trumpových spolupracovníkov a Ruska, píše The New York Times.

Získané údaje a ďalšie dôkazy prepojenie medzi členmi výboru a únikmi informácií nepreukázali a niektorí vyšetrovatelia dokonca zvažovali ukončenie vyšetrovania. Spoločnosť Apple podľa Reuters vydala iba metadáta a informácie o používateľských účtoch - neposkytla fotografie, e-maily či ďalší obsah. Willam Barr, ktorý vo funkcii ministra spravodlivosti nahradil Sessionsa, vyšetrovanie obnovil, píše NYT.

"Hoci nás v máji ministerstvo spravodlivosti informovalo, že toto vyšetrovanie je uzavreté, som presvedčený, že je potrebných viac odpovedí," povedal Schiff. Úrady by podľa neho mali vyšetriť tento a ďalšie prípady, ktoré poukazujú na zneužitie presadzovania práva bývalým prezidentom Trumpom.

Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová a ďalší členovia Demokratickej strany vo štvrtok žiadali v tejto súvislosti vyšetrovanie. Ministerstvo spravodlivosti a predstavitelia spoločnosti Apple sa k situácii odmietli vyjadriť.