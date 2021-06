Eurokomisii hrozí žaloba pre mechanizmus prepojenia eurofondov s právnym štátom

David Sassoli

BRUSEL - Európska komisia (EK) by si mala najneskôr do dvoch týždňov splniť svoju povinnosť, ktorá jej vyplýva z nariadenia podmieňujúceho prístup k finančným prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Vyplýva to zo štvrtkového nelegislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu. V opačnom prípade EP zažaluje eurokomisiu na Súdnom dvore EÚ za nečinnosť.