VIDEO Nový Zéland trápia záplavy: Úrady museli evakuovať stovky obyvateľov

Približne 300 domácností v okrese mesta Canterbury bolo podľa miestnych médií evakuovaných a úrady civilnej obrany zriadili útočiská v školách a športových centrách.

Rieky sa vyliali zo svojich korýt po tom, ako v tejto oblasti v priebehu dvoch dní zaznamenali 400 milimetrov zrážok. Úrady vyhlásili zriedkavý "červený" stupeň výstrahy a v Canterbury vyhlásili mimoriadny stav.

Zdroj: TASR/AP/George Heard/NZ Herald

Starosta mesta Ashburton v okrese Canterbury oznámil, že celé mesto s 35.000 obyvateľmi bolo nedostupné po zničení štyroch mostov a poškodení cestných komunikácií. Ozbrojené zložky Nového Zélandu (New Zealand Defence Force - NZDF) oznámili, že nasadili vojakov, vozidlá a sanitky. NZDF zahŕňajú vojenské námorníctvo, armádu a vzdušné sily.

Jedna z ich helikoptér zachránila tri osoby v okolí mesta Ashburton v okrese Canterbury. Jedného muža vyzdvihla zo stromu a starší pár zo strechy automobilu, píše AP. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová má postihnutú oblasť navštíviť v utorok.

Zdroj: TASR/AP/George Heard/NZ Herald

